Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (EK)

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamındaki son ziyaretini Marmaris ilçesine yaptı. Helikopter ile Marmaris İlçesi’ne saat 17.40’da gelerek beraberindeki partililerle Yat Limanı’nda işletmeciler ile görüşen Bakan Ersoy, ardından Marmaris Kalesi ve müzesini gezerek inceleme yaptı. Basına kapalı olan bu ziyaretler ardından AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı’ya ait 5 yıldızlı Club Turban Yazıcı Otel’e geçti. Otelin zemin katında yapımı tamamlanan Muğla’nın ilk termal sağlık tesisinin açılışını gerçekleştirdi. Termal sağlık merkezinde incelemeler yapan Bakan Ersoy’a, AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı bilgilendirmede bulundu. İlçenin sektörlerinde söz sahibi turizmcileriyle basına kapalı görüşme yapan Ersoy, daha sonra onuruna verilen yemeğe katıldı.

Yemek ardından sahnede Bakan Ersoy, AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır ve AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı oturarak turizmcilerin görüş ve dileklerini dinledi. Adayların kürsüde konuşmaları ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleriyle ilk kez turizm stratejik sektör haline getirildi. Bu bağlamda Marmaris’ten başlayarak 81 ilde turizm potansiyellerini ortaya çıkartacağız. Bu stratejik sektör haline gelmemiz ardından Türkiye’de ilk defa içinizden birine Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev verildi. Sayın Cumhurbaşkanımız turizm sektörüne ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Son yıllarda turizmciler olarak ciddi ilerleyiş kaydediyoruz. En önemli olan sürdürülebilir turizmdir. 50 milyon turizm hedefini 70 milyona ve 70 milyara taşımalıyız. Önümüzdeki dönemlerde 70 milyon turist konusunda bir sıkıntı görmüyorum. Zorlanacağımız konu turizmden elde edeceğimiz 70 milyarlık kazançtır. Bu rakamlara ulaşmak için turizm sektörünü 81 ile yaymalı ve potansiyelleri çıkarmalıyız. Turizm de Marmaris biraz daha farklı konumda. Türkiye’de turizmin T’si konuşulmazken Marmaris’te turizm yapılıyordu. Nicelikli turist yanına nitelikli turist birinci hedefimizdir. İkinci hedefimiz ise turizmde sezonu uzatmaktır. Üçüncü olan ve en önemlisi ise sürdürülebilir turizm. Ne zaman herkes turizm sektörüne sahip çıkar işte o zaman herkes kazanır. Özelikle turizm şehirlerinde hedefimiz turisti otellerden dışarı çıkarmaktır. Turisti otele getirip hapishane gibi kapatmak kazandırmaz. Turisti şehre indirdiğimizde taksicisi, çiftçisi ve tüm işletmeler kazanır. Bunu gerçekleştirebilirsek 12 ay turizm yapabiliriz. Bu tek bakanlığımız ile olmaz. Belediyesi ve turizm otoriterleri el birliği vermelidir. Bakanlık olarak tek başımıza başarılabilecek bir konu değildir. Marmaris artık deniz, kum ve güneş üçlüsünden çıkarak gastronomi, sanat, kültür ve uluslar arası organizasyonlarla söz sahibi olmalıdır. Adayımızın projelerini hayata geçirdiğimiz takdirde Marmaris turizmde hak ettiği ekonomik kazancı sağlar. Birçok turizm şehrimizde uluslararası organizasyonların yapılması için sahneler mevcut. Marmaris’te bunu yaptığımız anda farkı sizlerde göreceksiniz. Ben şimdiye kadar gerçekleşmeyecek hiçbir projeyi dinlemedim. Marmaris, artık sürdürülebilir şekilde ileriye götürülmelidir. Turizm Bakanı, turizmci belediye başkanı ve sizlerle bunu başarabiliriz. Bunu biz başaramazsak kimse başaramaz."

Açıklamanın ardından basına kapalı olarak yapılan toplantıda, Bakan Ersoy turizimcilerin sorularını yanıtladı. Bu akşamı Marmaris’te geçirecek olan Bakan Ersoy’un yarınki programı hakkında ise bilgi verilmedi.

