Bakan Ersoy: 'Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz

ANKARA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi'ne ilave yapıyor ve bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak 'Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz. Yeni hedefimiz ise Türkiye'de tren turizminin popülaritesini artırmak ve bu konsepti başka şehirlerimize de yaymak" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Ekspresi ile ilk adımını attıkları tren turizmini kademeli olarak Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını belirtti. Ankara ile Kars arasında hizmet verilecek 'Turistik Doğu Ekspresi' için düğmeye bastıklarını vurgulayan Bakan Ersoy, "Ankara ile Kars arasında asli görevi ulaşımı sağlamak olan Doğu Ekspresi'ne ilave yapıyor ve bölge ekonomisini kalkındıracak, turizm gelirlerini artıracak 'Turistik Doğu Ekspresi'ni hizmete sunuyoruz. Yeni hedefimiz ise Türkiye'de tren turizminin popülaritesini artırmak ve bu konsepti başka şehirlerimize de yaymak" dedi.

Doğu Ekspresi'nin asli görevinin ulaşımı sağlamak olduğunu belirten Ersoy, 'turizm ekspresi' olarak verilecek bu yeni hizmetin, turistleri yer bulma zorluğundan kurtaracağını ve ekonomik açıdan da faydalı olacağını kaydetti. Ersoy, "Trenleri Türkiye'de popüler hale getirmek istiyoruz" dedi.

Türkiye'nin iç turizminde büyük ilgi gören trenlerin, yurt dışından gelen ziyaretçiler için de hem güzel hem de uygun seçenek olabileceğini ve Doğu Ekspresi gibi hatların birer tanıtım aracı olarak kullanılabileceğini vurgulayan Bakan Ersoy, ilk 'turizm ekspresi' olarak hazırlanan 'Turistik Doğu Ekspresi'nin diğer tren hatlarına da yaygınlaştırılması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişare halinde olduklarını ve atılacak yeni adımları ilerleyen dönemlerde açıklayacaklarını kaydetti.

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