HABER

Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttük (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 22:46 | Son Güncelleme

BAKAN ERSOY, KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI YAPTI Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 133 noktada kazı çalışması yapıldığını ancak bunlardan 31'inin yabancı kazı başkanlıkları tarafından yürütüldüğünü söyleyerek, "Biz bu kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje hazırladık.

Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttük (2)

BAKAN ERSOY, KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIŞI YAPTI
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sinop'ta yapımı tamamlanan Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Ersoy, Türkiye genelinde 133 noktada kazı çalışması yapıldığını ancak bunlardan 31'inin yabancı kazı başkanlıkları tarafından yürütüldüğünü söyleyerek, "Biz bu kazı çalışmalarının süresini uzatmak için yeni bir proje hazırladık. Önümüzdeki ay itibarıyla protokol işlemleri tamamlanıyor. İlk etapta 20 tane kazı yeriyle başlıyoruz ve bunları 12 aya yayıyoruz. 12 aya yaymayı kabul eden kazı başkanlıklarıyla bir protokol dahilinde aylık izleme koşulu ile her ay bakanlık olarak finansal olarak destekleyeceğiz. Aynı zamanda sanat tarihçisi ve arkeolog istihdam edilme şansı da getiriyoruz. Bununla ilgili harcamaları da bakanlığımız gerekli harcamalar için gerekli finansmanı bakanlığımız sağlayacak" dedi.
Bakan Ersoy, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de burada bir araya geldi. Düzenlenen programda konuşan Bakan Ersoy, "Turizm hedeflerinde 50 milyonluk hedefi 70 milyona revize ederek iyi bir başlangıç yaptık. Tabi bu hedefleri geliştirebilmek için de bildiğimiz turizm noktaları dışında Türkiye genelinde turizm alanlarını yaymamız gerekiyordu. Bu alanda yaptığımız çalışmalarda açıkçası Sinop’ta çok şanslı illerimizden biri Karadeniz de liman özelliği taşıyan ve Karadeniz’in ortasında yer alan tek bölge. Çok nefis bir doğa var" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttük (2)Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttük (2)Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttük (2)Bakan Ersoy: Turizm hedeflerini büyüttük (2)

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
CHP’de çatlak ses ilçelere sıçradıCHP’de çatlak ses ilçelere sıçradı
Kılıçdaroğlu: “Bir değil iki 15 Temmuz var”Kılıçdaroğlu: “Bir değil iki 15 Temmuz var”

En Çok Okunan Haberler

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Büyük Birlik Partisi'nden 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

AK Partili Numan Kurtulmuş: Bu bir ekonomi savaştır

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Erdoğan'dan İran açıklaması: Rahatsızlıkları hissediliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Erdoğan açıkladı! İşte yeni askerlik sistemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.