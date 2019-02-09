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Bakan Ersoy, Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:31 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan'da düzenlenen Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı.

Bakan Ersoy, Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan'da düzenlenen Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı. Bakan Ersoy'u tren yolculuğunda takip eden ciritçilerden biri atıyla birlikte düştü.
Erzincan'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir otelde Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı. Açılış konuşmasını yapan Bakan Ersoy, yeni sinema yasasını Meclisten geçirdiklerini, yeni film yasası ile birlikte haziran ayı ortalarında yeni bir web portalını hayata geçireceklerini bildirdi. Bakan Ersoy, "'Filming in Turkey' yani Türkiye'nin film çekme potansiyeli olan doğal platosu olan yerlerin ön plana çıkarıldığı, teşvik ve destekleme yasası ile birlikte özellikle yabancı ve yerli film yapımcılarının Türkiye'de yaptıkları harcamaların belli bir kısmını, yüzde 30'a kadar olan kısmını biz devlet olarak destekliyoruz. 'Filming in Turkey'e bu yasa ile birlikte ilgi artmaya başladı. Başta yabancılar olmak üzere yerli film yapımcıları 'nerelerde film çekebiliriz, nasıl yararlanabiliriz, nerelerde neler yapabiliriz?' diye sormaya başladı. 'Filming in Turkey' özellikle yabancı yatırımcılara doğal plato yerlerimizi tanıtmak, bu firmalarla hangi yörelerde nasıl iş birliği yapacakları konusunda öncü sitelerden biri olacak" diye konuştu.
Turizm geliştirme fonu adı altında yeni bir fonu yasalaştıracaklarını söyleyen Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şöyle devam etti:
"Meclisten geçireceğiz inşallah. Turizm geliştirme fonu, başta tanıtım olmak üzere Türkiye'nin ve Türkiye deki turizm bölgelerinin tanıtımı olmak üzere Türkiye de yeni turim alanları, yeni turizm alternatifleri geliştirmek üzere kurulmuş profosyonel bir yapı. Bugüne kadar Turizm Bakanlığı tarafından yapılmış farklı aktiviteler Turizm Bakanlığı'nın önderliğinde turizimin bütün paydaş STK'larını, meslek kuruluşlarını, ele alacağı bir fon ile daha hızlı, daha organize ve daha sürdürülebilir bir şekilde hayata geçirilecek. Bu fonun çok büyük faydası var" dedi.
Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindekiler daha sonra bakanlığa ait özel tren ile ilçe gezilerine çıktı. Bakan Ersoy'un tren yolculuğuna paraşüt, atlı safari, of-road, bisiklet ve motosiklet ekipleri de eşlik etti. Kemah ilçesine treni takip eden ciritçilerden biri, atıyla birlikte yere kapaklandı. At, üzerindeki ciritçiyi bırakarak bir süre daha ilerledi. İsmi öğrenilemeyen ciritçi olaydan yara almadan kurtuldu.
Bakan Ersoy, Kemah istasyonunda bir süre kaldıktan sonra İliç ve Kemaliye ilçelerine gidecek.

FOTOĞRAFLI

Bakan Ersoy, Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldıBakan Ersoy, Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldıBakan Ersoy, Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldıBakan Ersoy, Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı'na katıldı

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