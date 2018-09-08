Bakan Ersoy: Turizmde kültürel, sanatsal, arkeolojik değerler ön plana çıkarılacak (2)

KUŞADASI'NDA TURİZMCİLERLE BULUŞTU

İzmir Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Turizm Sektörü İzmir Buluşması'nın ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya geldi. Efes Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulunan Ersoy, ardından turizmcilerle yemekte buluştu. Turizmcilere önemli mesajlar veren Bakan Ersoy, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Mega projeler üzerinde çalıştıklarını söyleyen Bakan Ersoy, "Turizmde sayısal büyümeye devam ediyoruz. Bizim öncelikli hedefimiz kişi başı geliri artırmak. Bu yıl milli gelirimizin yüzde 4'ü turizm gelirlerinden oluşacak. Hedefimiz 2023'e kadar bunu yüzde 8'e çıkarmak. Bunun yolu da kişi başı geliri artırmaktır" dedi.

TURİZM SEZONU UZATILACAK

Turizm sezonunun kısalığının farkında olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Bunun için çalışmalarımız var. Önümüzdeki aydan itibaren çözümlerimizi ve uygulamalarımızı sizinle başlayacağız. Golf sahalarından, diğer sportif sahalara, kongre merkezlerinden diğer planlamalara kadar bir dizi çalışmamız var. Kuşadası gibi turizm bölgeleri, yapılaşmalarını tamamlamış bölgeler. Yapılaşmaları tamamlanan bölgelerde kentsel turizm dönüşümü yapmak zor. Bu bölgelerde yeni oluşumlar gerekiyor. Bölgelere destek olacak yeni projelere ihtiyacımız var, onlarla ilgili de çalışmalarımız var" diye konuştu.

Bakan Ersoy, turizmde planlama sıkıntısı olduğunu, turizm hızına uygun planlama yapılması gerektiğini söyledi. Altyapıyla ilgili bir fon oluşturduklarını belirten Bakan Ersoy, ancak her şeyi devletten beklememek gerektiğini ifade etti ve turizmcilerin, yerel yönetimlerin de ellerini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

'EZBER BOZUP BİR ŞEYLER YAPMAMIZ GEREKİYOR'

Cumhurbaşkanının ezber bozarak bir turizmciyi bakan yaptığını söyleyen Ersoy, "Bizlerin de ezber bozup bir şeyler yapmamız gerekiyor. Biz beceremezsek, devlet raconu kesecek. Cumhurbaşkanımız sektörden birini atayıp, 'Kendi raconunuzu kendiniz kesin' dedi. Biz çözümler geliştirebilirsek, bu hepimizin yararına olur. Bir iki yıl sorunları anlatmakla, geçmemiş olur. Devletten şunu beklemeyin; devlet THY'ye talimat versin, o da tarifeli seferlere başlasın. Böyle bir şey olmaz. Türkiye'deki otellerin üçte biri yıldızlı, üçte ikisi belediye belgeli. Sınıflandırma sistemimiz ağır. Bunu sadeleştirip, kolaylaştıracağız. Sınıflandırma kısmında çeşitlendirmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz yıldızlı tesis oranını üçte birden üçte ikiye getirmek. Mümkün mertebe biraz daha denetim altına almak" dedi.

'BİR ŞEYİ BEDAVA VERMEYECEKSİNİZ, MURDAR EDİYORLAR'

Devamlı devletten teşvik istemenin ne devlete ne de yatırımcıya bir katkısının olmadığından bahseden Bakan Ersoy, "Tıkanan kanalları açmalıyız. Verimli olmayan yatırımlardan vazgeçmeliyiz. Herhangi bir mahkeme kararı yoksa, hiçbir yatırım ve tahsis sürelerini uzatmayacağız. Bütün yatırımcılara şimdiden duyuruyoruz. Yapacak birilerine devredin bu tahsisleri. Biz bazı mega projeleri devreye alacağız. Yatırımcılar için cazip olan, hava trafiğine olumlu etkisi olacak projeleri hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Didim radarımıza girdi. Bu tür mega projeleri düşünürken, sezonluk olmasını kesinlikle düşünmüyoruz. Yıl boyu açık olacak bölgeler için tasarlıyoruz. Didim için böyle bir proje başlattık sonuç ne olur bilmiyorum, umarım iyi bir şeyler çıkar. Didim arazi olarak buna uygun. Muhteşem bir sahili var. Yılbaşından sonra netleşmeye başlar. Yabancı yatırımcıları getireceğiz. Ben bir şeyin bedava verilmesine karşıyım. Zamanında ücretli verilen yerler tesise dönüşmüş, bedava verilen yatırım arazileri üzerinde 20 yıldır hiçbir şey yapılmamış. Bir şeyi bedava vermeyeceksiniz, murdar ediyorlar. Hem yatırım yapmıyorlar hem de yatırım yapanların önünü kesiyorlar. Bu çok yanlış. Hepsini ihale usulüyle ve mümkünse değerine vermek istiyoruz. Eğer değerine gitmiyorsa, ülkenin kaynaklarını heba etmemeliyiz. Ama değerine gittiğinde elde edilen gelirle altyapı sorunlarını çözmüş olacağız" dedi.

Kruvaziyer turizmde önümüzdeki yıl yüzde 25 artış beklediklerinden bahseden Bakan Ersoy, "Ama kruvaziyer turizminde iki yıl sonrasının planlaması yapıldığı için biraz sabretmek gerekiyor. Bizim kruvaziyer sorunumuz yok. 2016 yılında yaşanan krizle ilgili bir algı sorunumuz var" dedi

'TURİZMDE BÜYÜYORUZ'

Turizmde ülkenin büyümeye devam ettiğini söyleyen Ersoy, "Sayısal olarak büyüyoruz. Öncelikli hedefimiz kişi başı geliri artırmak. Bu yıl milli gelirimizin yüzde 4'ü turizm gelirlerinden oluşacak. Hedefimiz 2023 e kadar bunu yüzde 8'e çıkarmak. Bunun yolu da kişi başı geliri artırmak" dedi.

MÜZE ZAMMI ELEŞTİRİLERİNİ YANITLADI

Müze zammı ve gelen eleştirilerin sorulması üzerine Bakan Ersoy, "Müze zammı eleştirmek için eleştiriliyor. En son 3.5 yıl önce artış olmuş. Biz müzelerin bakım ve onarımını, temizliğini yapmak zorundayız. Yapılan zam büyük bir zam değil. Türk vatandaşlarını koruyan müze kart uygulamamız var. Türkiye'nin değerlerini bedava vermek gibi bir şansımız yok. Değerini karşılayan parayı almak zorundayız. Şartlar ve geçmişte yaşanan kriz yüzünden zam yapılması gecikti" diye konuştu.

2023 yılı için klasik hedefin 50 milyon turist ve 50 milyar dolar gelir olduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Biz bunları bırakacağız. Turist sayısını çoğaltmak kendiliğinden gelişir. Ama konsantrasyonumuz kişi başı gelir. Sadece buna odaklanıyoruz. Şu anda kişi başı gelir 700 dolar civarında. Bu rakam çok çok üzerinde olmalı, ikiye katlamamız gerekiyor. Projeler, çalışmalarımız bunun üzerine olacak" dedi.

'OTOKONTROL OLMALI'

Özellikle nitelikli turiste yönlenmek gerektiğini, turizmde yaşanan sorunun sadece turizmcilerle aşılamayacağını kaydeden Ersoy, "Belediye başkanından temizlik işçisine, en büyük otel işletmecisinden, köşedeki hediyelik eşya satıcısına kadar hepimizin birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Toplumu olarak hep şikayet ediyoruz. Yanlış yapan birini gördüğümüzde, turizmi olumsuz etkileyecek davranış gördüğümüzde uyarmıyorsak, şikayet etme hakkımızda yok. Benim en büyük beklentim, herkes otokontrol mekanizmasının bir parçası olması gerekiyor. Yanlış davranışları yapanlar, turisti rahatsız eden, fahiş fiyat uygulayan, çevreyi kirletenlere karşı herkesin otokontrol mekanizmasıyla uyarması gerekir. Tabi kimse polis olmayacak ama uyaracak" diye konuştu.

LİMANDA İNCELEME

Turizmcilerle yaptığı toplantı sonrası Kuşadası Kruvaziyer Limanı'na gelen Bakan Ersoy, burada liman işletmecisi şirketin sahibi Mehmet Kutman ile kısa süreli bir toplantı yaptı. Şehir merkezindeki Öküz Mehmet Paşa Kervansarayı ve Kaymakamlık ziyareti sonrası, Kadıkalesi kazılarını inceleyen bakan Ersoy, Kuşadası'ndan ayrıldı.

Bakana Kuşadası'ndaki programında Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy, Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Özer Kayalı ile AK Parti Aydın milletvekilleri eşlik etti.