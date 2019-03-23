Bakan Ersoy: Turizmin 81 ile yayılması gerekiyor

Ali ÇEVİKBAŞ- Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm hedeflerini yakalayabilmek adına turizmin 81 ile yayılması gerekiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Saat 15.00'te Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda partili karşıladı.

İlk olarak valiliğe gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koridorda sergilenen yağlı boya resim ve Selçuklu dönemine ait deri giysilerin bulunduğu sergiyi gezdi. Bakan Ersoy, basına kapalı valilik makamında bir süre kent hakkında Vali Seymenoğlu ve milletvekillerinden bilgi aldı.

Valilik makamından sonra AK Parti binasına yürüyerek geçen Bakan Ersoy, yolda Ispartalılar ve esnafla sohbet etti. Üzümcüler Çarşısı'nda kadın ve erkeklerin bulunduğu bir grup Polonyalı turistle karşılaşan Bakan Ersoy, kadınlara, "Isparta'yı beğendiniz mi?" diye sordu. Turistler beğendiklerini söylerken, Bakan Ersoy bu kez "Antalya'yı gördünüz mü?" dedi. Turistler Antalya'yı görmediklerini, İstanbul'u gördüklerini söyledi. Bakan Ersoy gruptaki erkeklere dönerek, "Antalya'yı neden göstermediniz?" diye espri yaptı.

ISPARTA HALISINA İLMEK ATTI

AK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen'in Kaymakkapı Meydanı'nda bulunan seçim çadırını ziyaret eden Bakan Ersoy, çadırda bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde ilmek attığı halıya bir ilmek atıp, dokudu. Daha sonra meydanda bulunan güllerle kalp motifi oluşturulan fotoğraf platformunda bir kız çocuğuyla Isparta hatırası fotoğrafı da çektiren Bakan Ersoy, daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, burada AK Parti İl Başkanı Osman Zabun'dan Isparta ile ilgili bilgi aldı. Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turizm hedeflerini yakalayabilmek adına turizmin 81 ile yayılması gerekiyor. Bu kapsamda gezilerimize Türkiye genelinde devam ediyoruz. Bugün de Isparta'dayız. Isparta'nın kendisine has özellikleri var ama yılda 14 milyon yabancı turist alan havalimanına çok yakın bir noktada. turizm bölgelerinde havalimanı olması yeterli değil, tabii ki hava trafiği oluşması gerekiyor. Şu anda Antalya'ya çok yakın olması yaklaşık 1,5 saatlik gibi bir mesafede olması ve yılda 14 milyon hava trafiği alan bir merkeze yakın olması Isparta'nın en büyük avantajıdır. Her şeyden önce Antalya açısından da faydalı. Antalya'da şu anda turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Antalya'daki otellerin işletmelerini 12 aya çıkarmasını istiyoruz. Sonuçta Isparta'nın doğa turizmiyle kış turizmiyle etkisini düşündüğümüz zaman özellikle trafiğin az olduğu kış aylarında hava trafiğinin artmasında çok büyük fayda sağlayacaktır" dedi.

Bakan Ersoy daha sonra partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bakan Ersoy, burada sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Burada kısa bir açılış konuşması yapan Bakan Ersoy, "Isparta turizmin çok gerisinde, hak ettiği yerde değil. Bu nedenle neler yapabiliriz, bunu konuşmak üzere sizlerle bir araya geldik. Bugün ben konuşmayacağım. Sizleri dinlemeyi tercih ediyorum. Önerilerini alacağım ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. Toplantının bundan sonraki bölümü basına kapalı devam etti.