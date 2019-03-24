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Bakan Ersoy: Türkiye adına düşünmemiz gerekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 13:56 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin 'stratejik sektör' olarak kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin geleceğinin turizmle yapılması gerektiği kanaati oluştuğunu belirterek, "Bireysel düşünmeyi bırakacağımız bir döneme girmemiz lazım artık.

Tolga YILDIRIM- Levent YENİGÜN/ANTALYA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmin 'stratejik sektör' olarak kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin geleceğinin turizmle yapılması gerektiği kanaati oluştuğunu belirterek, "Bireysel düşünmeyi bırakacağımız bir döneme girmemiz lazım artık. Türkiye adına düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'nın Kemer ilçesindeki otelde turizmcilerle bir araya geldi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Şener Gürler ve turizmciler de katıldı. Sektör temsilcileriyle görüşen, sorunları dinleyen Bakan Ersoy, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle 5 yıllık yeni dönemde, turizm sektörünün Türkiye tarihinde ilk defa 'stratejik sektör' ilan edildiğini belirtti. Yatırımcı birine bakanlıktan görev verilmesinin önemine değinen Ersoy, bu durumun Türk turizmi ve turizmcisi olarak miladi dönem olduğunu ve çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Turizmin 'stratejik sektör' olarak kabul edilmesinin ardından hem kabinede hem yönetimde turizmle ilgili fikir birliği, ortak anlayış oluştuğunu kaydeden Bakan Ersoy, "Türkiye'nin geleceğinin turizmle yapılması gerektiği kanaati oluştu. Bütün bu unsurlar ilk kez gerçekleşiyor. Türkiye'de ilk kez böyle ortam yaratılmış oluyor. Biz bütün turizmciler olarak bu olayı fırsata dönüştürmemiz gerekiyor. Hem turizm hem genel sektör açısından fırsat olarak kullanmamız gerekiyor. O yüzden bireysel düşünmeyi bırakacağımız bir döneme girmemiz lazım artık. Genel, Türkiye adına düşünmemiz gerekiyor. Bu bağlamda geliştireceğimiz politikalarla sizin gelirleriniz yatırım olanaklarınız çok hızlı şekilde artacak" diye konuştu.

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