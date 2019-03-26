Bakan Ersoy: “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez turizm sektörü ‘stratejik sektör’ olarak ilan edildi”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, belirledikleri hedeflere ulaşabilmek için turizmi 81 vilayete yaymak gerektiğini belirterek "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez turizm sektörü ‘stratejik sektör’ olarak ilan edildi. Bu bağlamda da sizin içinizden biri, turizm sektöründen biri Turizm Bakanı olarak göreve getirildi.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslarda bulunmak için Marmaris’e geldi. İlk olarak esnafı ziyaret eden Bakan Ersoy, daha sonra Marmaris Kalesi’ni ve kalede bulunan müzeyi gezdi. Akşam saatlerinde ise Siteler Mahallesi’nde bulunan Club Turban Yazıcı Oteli’nde hizmete giren, ilçedeki ilk termal tesisi hizmete açtı. Daha sonra aynı otelde gerçekleşen ‘Turizm Sektör Buluşması’na’ katıldı. Burada turizmcilere seslenen Ersoy, önemli açıklamalarda bulundu. Turizm sektörünün ülke tarihinde ilk kez ‘stratejik sektör’ olarak kabul edildiğini belirten Ersoy, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez turizm sektörü ‘stratejik sektör’ olarak ilan edildi. Bu bağlamda da sizin içinizden biri, turizm sektöründen biri Turizm Bakanı olarak göreve getirildi. Kabinede olsun yönetimde olsun turizm ile ilgili sorunları ve yasal düzenleme ile ilgili sorunları dile getirdiğimizde öncelikli olarak görüşülüp yasalaştırılıyor. Getirdiğimiz çözüm önerileri çözüme bağlanıyor. Bu açıdan çok tarihi bir döneme girdik. Türkiye’nin turizm ile gelişeceğe düşüncesi hakimken bütün Türkiye’de hakimken, bu fırsatı kaçırmadan turizm açısından yapılması gereken her şeyi yapmamız gerekiyor. İlk kez böyle bir inanç doğdu. Sürdürülebilir bir şekilde turizmi hep birlikte geliştirmemiz gerekiyor.” diye konuştu.