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Bakan Ersoy: Türkiye turizmde umduğunu bulacak gibi gözüküyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşan sezonda rakamların çok iyi göründüğünü kaydetti.

Bakan Ersoy: Türkiye turizmde umduğunu bulacak gibi gözüküyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşan sezonda rakamların çok iyi göründüğünü kaydetti. Ersoy, Almanya pazarında yüzde 58, Rusya'da ise erken rezervasyonda yüzde 15 oranında büyüme olduğunu kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizmciler ile biraraya geldi. Toplantının ardından gezetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, Türkiye'ye gelen her 3 turistten birinin Antalya'dan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Antalya'nın turizm açısından hayat damarı olan bir şehir olduğunu belirten Ersoy, toplantıda sezonun uzatılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.
Türkiye'deki tatil bölgelerine baktıklarında, en uzun sezonun Antalya'da olduğunu vurgulayan Ersoy, "Sezonun bütün oteller açısından uzatılabilmesi, turizmin 12 aya yayılabilmesi, daha çok istihdam sağlanması ve istihdamın 12 ay korunması için hem sektör hem de yerel yönetimler olarak neler yapmamız gerektiğini ele aldık. Turistin Antalya'ya sadece golf amaçlı gelmemesi gerekiyor. Antalya'nın bir kültür başkenti olması lazım. Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi projeleri var. Bunlara bakanlık olarak nasıl destek olabiliriz ve hangi konularda devreye girebiliriz, onu tartıştık. Gerçi projelerin tamamı önümüzdeki yıllarda gerçekleştiği zaman biz inanıyoruz ki Antalya'da sezon 12 aya ciddi şekilde uzayacak" dedi.
'NİTELİKLİ PERSONEL İSTİYORUZ'
Turizmin 12 aya çıkmasıyla daha fazla istihdam gerekeceğini dile getiren Bakan Ersoy, belediyenin buna yönelik çok güzel projeler hazırladığını söyledi. Özellikle turizm personelinin 'ev'lendirilmesine yönelik projelerin çok özel olduğunu kaydeden Ersoy, "Bu projeyi daha iyi nasıl yaygınlaştırabilirizi tartıştık. Biz nitelikli personel istiyoruz. Nitelikli personelin ev ve lojman gibi sıkıntılarının olmaması gerekiyor" dedi.
'RAKAMLAR ÇOK SEVİNDİRİCİ'
Turizm sektöründe büyük bir heyecan olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşan sezonda rakamların çok iyi gözüktüğüne dikkati çekti. Turizmi artık sezon olarak görmediklerini kaydeden Ersoy, 4, 5 yıllık eylem planı içinde orta vadeli planlar yaptıklarını, Antalya'yı iyi şeylerin beklediğini söyledi.
Almanya ve Rusya'daki turizm fuarlarını da değerlendiren Ersoy, ciddi artış oranları gördüklerini vurguladı. Ersoy, "ITB Berlin'de, Almanya pazarı erken rezervasyonda genelde küçülmüş, pazarın geneline baktığımızda yüzde 2 gerileme vardı. Ama Türkiye diye baktığımızda yüzde 58 artıştaydı. Bu Türkiye açısından çok sevindirici. Bize rakip olan pazarlardan ciddi şekilde potansiyelimizi geri almaya başlamışız. Aynı şekilde Rusya istikrarlı bir şekilde büyüyordu. Ama sevindirici olan büyümeye devam ediyor. Rusya genelinde bir büyüme beklenmemesine rağmen Türkiye pazarında yüzde 15 civarında erken rezervasyon artışta. Türkiye umduğunu bulacak gibi gözüküyor. Biz artık nitelikli turisti hedefliyoruz. Sanatıyla, kültürüyle, yaşamıyla şehirler programlayacağız. Bunu turizmle birleştirerek 12 aya yayılmış organizasyon haline getireceğiz" diye konuştu.

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Bakan Ersoy: Türkiye turizmde umduğunu bulacak gibi gözüküyor

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