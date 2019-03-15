Bakan Ersoy: Türkiye turizmde umduğunu bulacak gibi gözüküyor

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaklaşan sezonda rakamların çok iyi göründüğünü kaydetti. Ersoy, Almanya pazarında yüzde 58, Rusya'da ise erken rezervasyonda yüzde 15 oranında büyüme olduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da turizmciler ile biraraya geldi. Toplantının ardından gezetecilere açıklamalarda bulunan Ersoy, Türkiye'ye gelen her 3 turistten birinin Antalya'dan ülkeye giriş yaptığını söyledi. Antalya'nın turizm açısından hayat damarı olan bir şehir olduğunu belirten Ersoy, toplantıda sezonun uzatılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Türkiye'deki tatil bölgelerine baktıklarında, en uzun sezonun Antalya'da olduğunu vurgulayan Ersoy, "Sezonun bütün oteller açısından uzatılabilmesi, turizmin 12 aya yayılabilmesi, daha çok istihdam sağlanması ve istihdamın 12 ay korunması için hem sektör hem de yerel yönetimler olarak neler yapmamız gerektiğini ele aldık. Turistin Antalya'ya sadece golf amaçlı gelmemesi gerekiyor. Antalya'nın bir kültür başkenti olması lazım. Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çok ciddi projeleri var. Bunlara bakanlık olarak nasıl destek olabiliriz ve hangi konularda devreye girebiliriz, onu tartıştık. Gerçi projelerin tamamı önümüzdeki yıllarda gerçekleştiği zaman biz inanıyoruz ki Antalya'da sezon 12 aya ciddi şekilde uzayacak" dedi.