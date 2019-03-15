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Bakan Ersoy: Türkiye turizmde umduğunu bulacak gibi gözüküyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2019 17:17 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE REKOR KIRACAK' Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya programı kapsamında Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti.

Bakan Ersoy: Türkiye turizmde umduğunu bulacak gibi gözüküyor (2)

'TÜRKİYE REKOR KIRACAK'
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya programı kapsamında Alanya Belediyesi'ni ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de eşlik ettiği Bakan Ersoy'u, Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Adayı Adem Murat Yücel ve birim amirleri karşıladı.
'HERKES SEKTÖRÜN BİR PAYDASI'
Ziyarette konuşan Bakan Ersoy, "Sezon başlamak üzere biz de turizmin başkenti sayılan Antalya'yı ziyaret etmek istedik. Bu kapsamda Alanya'ya da geldik. Esas hedefiniz Antalya gibi şehirlerde turizmi 12 aya yaymak. Yapacağımız çalışmalarla bunu başarmamız mümkün. Bu kapsamda hem sektör temsilcileri hem de belediyelerle görüşmeler yapıyoruz. Turizm kentlerinde belediyecilik çok önemli. Yeri temizleyen belediye işçisinden, esnaf lokantasındaki garsona kadar herkes sektörün bir paydası. Bunu başarmanın en iyi yolu da belediyelerden geçiyor. Bakan olarak atandığımda da söyledim bunu, sadece ben değil hep birlikte çalışarak yapabiliriz" diye konuştu.
Bakan Ersoy daha sonra Avsallar Mahallesi'nde bir otelde turizm sektör temsilcileriyle istişare toplantısına katıldı. Basına kapalı toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de katıldı.
Toplantı sonrasında gazetecilere açıklama yapan Bakan Ersoy, Alanya'da sektör temsilcileriyle buluşarak turizm sektörü üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.
Toplantı öncesinde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile bir araya gelerek projelerini dinlediğini kaydeden Bakan Ersoy, "2023'e yönelik turizm anlayışımız Türkiye'de değişiyor. Yeni dönem turizm anlayışıyla ilgili projelerinde neler planladığını kendisinden dinledik, nelere katkı vereceğimizi, neler yapabileceğimizi tartıştık. Sektörden gelen soruları yanıtladık. Öncelikli hedefimiz Alanya'da sezonu uzatmak, 12 aya yaymak. Sonrasında turist profilinde nitelikli turisti de içeren projelendirmeyle, turist profilini daha yukarılara çekmek istiyoruz" dedi.
'2019 ERKEN REZERVASYON RAKAMLARI OLDUKÇA İYİ'
Turizm sezonunun umut vaat ettiğini belirten Bakan Ersoy, "2019 erken rezervasyon rakamları oldukça iyi. Zaten iyi olmasını bekliyorduk. İnşallah o şekilde devam eder. Bizim ikinci hedefimiz sadece kişi sayılarını artırmak değil, kişi başı gecelik gelirleri de artırmak. Şu anda yatırımcılar da otelciler de bunun farkında. Herkes geliri yüksek tutmak için elinden geleni yapıyor. Bu sene hem kişi sayısı açısından hem gelir açısından ciddi bir rakama ulaşacağımızı, Türkiye'de rekor kıracağını düşünüyorum. İnşallah 2019 başarıyla geçecek" diye konuştu.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)

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Bakan Ersoy: Türkiye turizmde umduğunu bulacak gibi gözüküyor (2)

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