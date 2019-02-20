Bakan Ersoy ve RTÜK Başkanı Şahin, medya temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK Medya Buluşmaları" kapsamında medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "RTÜK Medya Buluşmaları" kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, "Yayıncılığın Geleceği ve RTÜK" gündemiyle bir araya gelinen toplantı, iki oturum halinde gerçekleşti. Toplantıda, Bakan Ersoy ve RTÜK Başkanı Şahin ile medya temsilcilerinin yanı sıra bakanlık yetkilileri ve kurul üyeleri de yer aldı.

Bakan Ersoy, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, kurumlar arası iş birliğinin ve iletişimin arttırılması gerektiğine dikkat çekerek, "Yetkililerimiz ve RTÜK üyelerimiz ile birlikte sizlerin sorunlarını dinlemek için bir aradayız. RTÜK ile ilgili oluşmuş algıyı değiştirmek istiyoruz. RTÜK sadece bir denetim mekanizması değil. Hem RTÜK, hem de Bakanlık olarak bizler, sizlerin temsilcileriyiz. Bu çalıştay sonunda yaptığımız değerlendirmede, sorunlarınızı hızlı bir şekilde çözmek için gerekli adımları atacağız." diye konuştu.