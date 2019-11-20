Bakan Ersoy: "Yabancı yatırım için Bangladeş'e yardım yapacağız"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Yabancı yatırım çekme konusunda Bangladeş'e mümkün olan her türlü yardımı yapacağız. Tarım, sanayi ve teknoloji alanında teknik iş birliği sayesinde tüm bu sektörlerde Bangladeş'e bilgi ve tecrübe aktarımında bulunacağız." dedi.

Bakan Ersoy, Ticaret Bakanlığında düzenlenen Türkiye-Bangladeş 5. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dört yıl aranın ardından yapılan toplantının ikili ticari ve ekonomik ilişkilere ivme kazandırmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

KEK toplantılarının her yıl düzenlemesi ve karşılıklı ziyaretlerin artırılması gerektiğine işaret eden Bakan Ersoy, "Ülkelerimiz arasında çok çeşitli fırsatlar olduğu açık. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerimiz çok daha ileri seviyelere taşınmayı hak ediyor. Bu anlayışla, iki ülke arasında yeni iş birliği alanları tasarlamalı ve hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.

Ersoy, Türkiye'nin 2018'de 168 milyar dolar ihracat ve 223 milyar dolar tutarında ithalata ulaştığını aktardı.