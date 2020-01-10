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  4. Bakan Ersoy: “Yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan gazetecilerimize başarılar diliyorum”

Bakan Ersoy: “Yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan gazetecilerimize başarılar diliyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.01.2020 10:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Ersoy mesajında, “Güçlü, dayanışma içinde bir toplumun ve ortak bir refleksle tepki veren, etkin toplumsal bilincin oluşmasında tarafsız, dürüst ve ilkeli gazeteciliğin değeri tartışılmazdır. Demokrasinin şeffaflık, bilgiyi yayma ve bilgiye ulaşma özgürlüğü, çok seslilik gibi temel yapılarının sağlıklı bir şekilde işlemesinde de gazetecilerin hem rolleri çok büyük hem de sorumlulukları çok
ağırdır. Tüm bu hususlardaki farkındalıklarıyla ilkeli duruşlarından ödün vermeden mesleklerini icra eden değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Görevleri gereği yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan gazetecilerimize çalışma hayatlarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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