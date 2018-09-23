Bakan Ersoy, Zeugma’da incelemede bulundu

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'in Nizip ilçesinde, Fırat Nehri kıyısındaki 'Çingene kızı' mozaiğiyle ünlenen Zeugma Antik Kenti'nde inceleme yaptı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya tarafından karşılanan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Dionysos ve Danae evlerinde incelemelerde bulundu. Bakan Ersoy, çalışmalar hakkında Kazı Başkanı ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kutalmış Görkay’dan bilgi aldı. Ardından 'Mousalar Evi’ne geçen Bakan Ersoy, burada yapılacak çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretin sonunda Nizip Kaymakamı Kemal Şahin tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a 'Çingene kızı' figürünün yer aldığı pano hediye edildi. Zeugma’daki ziyaretini sonlandıran Bakan Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra Halfeti’ye geçti.

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