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Bakan Ersoy, Zeugma'da incelemede bulundu (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2018 21:44 | Son Güncelleme

BAKAN ERSOY, GAZİANTEP'TE Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te han ve tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı gezerek inceleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Antep Kalesi çevresinde bulunan tarihi hanları dolaştı. Gümrük Hanında dibek kahvesi içen Bakan Ersoy, Bakırcılar Çarşısı'nı da gezip, yemeni satın aldı.

BAKAN ERSOY, GAZİANTEP'TE

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep'te han ve tarihi Bakırcılar Çarşısı'nı

gezerek inceleme yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Derya Bakbak, Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan ve ilçe belediye başkanları ile birlikte Antep Kalesi çevresinde bulunan tarihi hanları dolaştı. Gümrük Hanında dibek kahvesi içen Bakan Ersoy, Bakırcılar Çarşısı'nı da gezip, yemeni satın aldı.

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