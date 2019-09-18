Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “TEKNOFEST’te beni en çok etkileyen küçük yaştaki öğrencilerimizi burada dolaşırken görmek. Bizim, küçük yaştan çocuklarımıza teknolojiyi sevdirmemiz gerekiyor. Teknolojiye gönüllü olmaları ve bu işe gönülden girmeleri gerekiyor ”dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Atatürk Havalimanı’nda ziyaret ettiği festivaldeki Bakanlık standında Türkiye’nin geleneksel el sanatlarından hüsn-i hat, ebru ve çini ustaları ziyaretçilerle buluştu.

TEKNOFEST’in önemine değinen Bakan Ersoy, “Bu yurt dışından da ziyaretçi alabileceğimiz bir organizasyon. Bunları farklı etkinliklerle süsleyip Türkiye’nin organizasyonel çekim noktalarından biri haline getirebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde geleneksel el sanatlarımız ile UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki 17 unsurumuz ve Müzekart da var" dedi.

Teknolojinin sınırlarını zorlayan gençlere geleneksel el sanatlarını tanıtma ve deneyimleme imkânı sunan Bakanlık standında, ülkemizin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerindeki 17 kültürel değeri de sergileniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelere ücretsiz giriş imkânı sağlayan müze kartın tanıtımının yapıldığı Bakanlık standında isteyenlere kartın basımı da sağlanıyor. İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğundan müzisyenlerin konserleriyle renklenen ve bir de fotoğraf sergisinin yer aldığı standa en çok geleneksel el sanatlarını deneyimlemek isteyen gençler yoğun ilgi gösteriyor.