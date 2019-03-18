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Bakan Ersoy’dan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:33 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Mesajında, “18 Mart 1915 tarihi, milletler mücadelesinde bir dönüm noktası, I. Dünya Savaşı’nın sonuçlarından başlayarak, yeni cumhuriyetin kuruluşuna tesir edecek kadar etki sahası geniş bir zafer günüdür. Bu savaş; inancın manevi gücünün, varlığın fiziki kuvvetini yendiği, askeri zekâ ve stratejinin, gurur ve kibri denizde boğduğu gündür" ifadelerine yer veren Bakan Ersoy şunları kaydetti:
"18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi, boğazın denizden geçilemeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koymuş ve 7 iklimden teşekkül bir ordunun bu vatan toprağına ayak basarak Anadolu’nun evlatlarına meydan okuduğu kara savaşlarının başlamasına sebep olmuştur. Sonuç değişmemiş, Türkün iman ve vatan sevdasıyla dolu yüreği, denizde olduğu gibi karada da düşmanı mağlub etmeyi başarmıştır. Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere geçmişimizi var eden ve geleceğimize yol gösteren bütün gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Çanakkale kanla, gözyaşıyla yazılmış, milletimizin cesaret, asalet ve haysiyetinde ölümsüzleşmiş bir destandır. Ülkemiz ve milletimiz için geleceğe doğru attığımız her adımda bu destan cesaretimiz, kararlılığımız ve irademiz olup yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.”

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