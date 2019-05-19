Bakan Ersoy’dan 19 Mayıs mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“1. Cihan Harbi’nin ağır ekonomik, askeri ve toplumsal bedeli, Mondros ve Sevr antlaşmaları ile varlığı hiçe sayılan bir millet, adeta mezat masasında paylaşılan vatan toprakları 19 Mayıs, İtilaf Devletleri’nin zafer sarhoşluğuyla devam ettirdiği dalaletin ortasında, kadim tarihi boyunca esareti kabul etmeyen karakteriyle aziz milletimizin istiklali ve istikbali için ayağa kalktığı gündür. 19 Mayıs, bağımsızlığına ve mukaddesatına sahip çıkma yolunda Türk milletinin önünde hiçbir yokluğun ve imkânsızlığın engel teşkil edemeyeceğinin ilanı ve ispatıdır.

Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmakla bir yolculuğun ilk adımlarını atmıştır. Gerçekleştirilen birinci hedef bağımsızlığı kazanmak ve vatan topraklarını özgür kılmak olmuştur. Esas hedef ise her alanda tam bağımsız, çağdaş, güçlü ve lider Türkiye idealidir. Bu ideal nihai bir sonucu olmayan, zaman var oldukça devam ettirilmesi gereken, daha iyiye ve daha güzele yönelik bir arayıştır. Atatürk söz konusu arayışı sürdürecek irade ve inancı gençlerde görmüş ve bu ideali onlara emanet etmiştir. Emanete sahip çıkan sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”

