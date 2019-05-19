HABER

Bakan Ersoy’dan 19 Mayıs mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2019 10:38 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Bakan Ersoy, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:“1.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Bakan Ersoy, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
“1. Cihan Harbi’nin ağır ekonomik, askeri ve toplumsal bedeli, Mondros ve Sevr antlaşmaları ile varlığı hiçe sayılan bir millet, adeta mezat masasında paylaşılan vatan toprakları 19 Mayıs, İtilaf Devletleri’nin zafer sarhoşluğuyla devam ettirdiği dalaletin ortasında, kadim tarihi boyunca esareti kabul etmeyen karakteriyle aziz milletimizin istiklali ve istikbali için ayağa kalktığı gündür. 19 Mayıs, bağımsızlığına ve mukaddesatına sahip çıkma yolunda Türk milletinin önünde hiçbir yokluğun ve imkânsızlığın engel teşkil edemeyeceğinin ilanı ve ispatıdır.
Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmakla bir yolculuğun ilk adımlarını atmıştır. Gerçekleştirilen birinci hedef bağımsızlığı kazanmak ve vatan topraklarını özgür kılmak olmuştur. Esas hedef ise her alanda tam bağımsız, çağdaş, güçlü ve lider Türkiye idealidir. Bu ideal nihai bir sonucu olmayan, zaman var oldukça devam ettirilmesi gereken, daha iyiye ve daha güzele yönelik bir arayıştır. Atatürk söz konusu arayışı sürdürecek irade ve inancı gençlerde görmüş ve bu ideali onlara emanet etmiştir. Emanete sahip çıkan sevgili gençlerimizin ve aziz milletimizin ‘Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı’nın bütün kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum.”

PARTNERKırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı! Kırmızı halıda herkesi gölgede bıraktı!
Bakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir'deBakan Kasapoğlu, gençlerle Anıtkabir'de
Avcılar’da Binali Yıldırım’a yoğun ilgiAvcılar’da Binali Yıldırım’a yoğun ilgi

En Çok Okunan Haberler

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Eurovision'da kazanan belli oldu!

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Dönüşü muhteşem oldu! Arabasını paylaştı

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Bakan Soylu'dan İstanbul seçimi açıklaması

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Yıldırım'dan slogan sorusuna yanıt: Demokrasinin güzelliği

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

Görüntüler ülkeyi karıştırmıştı! Avusturya'da erken seçime gidiliyor

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Erdoğan'dan YSK'nın İstanbul kararı hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Ali İhsan Yavuz'dan Fatih Portakal'a tepki!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması: Geri adım atmak söz konusu değil, o iş bitti

Erdoğan'dan flaş açıklama: Geri dönüş yok, o iş bitti

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Kılıçdaroğlu'ndan 19 Mayıs paylaşımı

Ekrem İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

İmamoğlu'ndan sahurda taksicilere sürpriz

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Süleyman Soylu: Seçim iptal edilmeseydi hiç içimize sinmeyecekti

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu

İçişleri Bakanı Soylu: Türkiye'de DEAŞ bir hareketlilik içerisinde

İçişleri Bakanı Soylu'dan 'ciddi tehdit' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.