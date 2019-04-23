Bakan Ersoy'dan 23 Nisan mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çocuklar için barış dolu bir dünya, huzurlu yarınlar oluşturma ideali ve azmi ile çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türk milletinin, istiklali ve istikbali yolunda en zor sınavını verdiği bir dönemde, millet iradesinin tecelli edeceği Meclisin açılışının, Türkiye Cumhuriyeti devletinin üzerinde yükseleceği fikir ve iradenin somut teşekkülü olduğunu belirten Ersoy, aziz milletin bütün dünyaya, kendi geleceğini tayin etme konusunda tek söz sahibinin yine kendisi olduğunu ilan ettiği bugünün, milli varlığın en değerli ve gurur verici anlarından biri olarak medeniyet tarihine geçtiğini vurguladı.

Ersoy, 23 Nisan 1920 tarihinin anlam ve öneminin asla unutulmaması ve her daim ilk günkü heyecanla kutlanması adına en anlamlı adımı, Kurtuluş Savaşı'nın Önderi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün attığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"O, milli iradeyi Türk milletinin yarınları olan çocuklara hediye ve emanet etmiştir. Dolayısıyla bu topraklarda milli egemenlik anlayışı, her yıl ve her yeni nesille daha da güçlenerek ve milli hafızamızı sürekli tazeleyerek, coşkuyla tekrar ilan ve idrak edilmektedir. Bu anlayış, ülkemizin yarınları için gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalarda ve attığımız tüm adımlarda bizlerin de rehberi olmaktadır. Biliyoruz ki bizim adımlarımızın sonuçları onların yarınlarında yaşanacak. Sahip olduğumuz bu farkındalıkla çocuklarımız için barış dolu bir dünya, huzurlu yarınlar oluşturma ideali ve azmi ile çalışmaya devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin ve milli egemenliğimizin mimarı tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

