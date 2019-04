Bakan Ersoy’dan 23 Nisan mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy’un mesajı şöyle:

“Türk milletinin, istiklali ve istikbali yolunda en zor sınavını verdiği bir dönemde, millet iradesinin tecelli edeceği Meclisimizin açılışı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin üzerinde yükseleceği fikir ve iradenin somut teşekkülü olmuştur. Aziz milletimizin bütün dünyaya, kendi geleceğini tayin etme konusunda tek söz sahibinin yine kendisi olduğunu ilan ettiği bu gün, milli varlığımızın en değerli ve gurur verici anlarından biri olarak medeniyet tarihine geçmiştir.

23 Nisan 1920 tarihinin anlam ve öneminin asla unutulmaması ve her daim ilk günkü heyecanla kutlanması adına en anlamlı adımı, Kurtuluş Savaşımızın önderi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk atmıştır. O, milli iradeyi Türk milletinin yarınları olan çocuklara hediye ve emanet etmiştir. Dolayısıyla bu topraklarda milli egemenlik anlayışı, her yıl ve her yeni nesille daha da güçlenerek ve milli hafızamızı sürekli tazeleyerek, coşkuyla tekrar ilan ve idrak edilmektedir.

Bu anlayış, ülkemizin yarınları için gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmalarda ve attığımız tüm adımlarda bizlerin de rehberi olmaktadır. Biliyoruz ki bizim adımlarımızın sonuçları onların yarınlarında yaşanacak. Sahip olduğumuz bu farkındalıkla çocuklarımız için barış dolu bir dünya, huzurlu yarınlar oluşturma ideali ve azmi ile çalışmaya devam ediyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizin ve milli egemenliğimizin mimarı tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.”