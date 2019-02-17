HABER

Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 22:46 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO’nun ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan şehzadeler şehri Amasya’da tarihi Yalıboyu’nda dolaştı.Akşam saatlerinde geldiği şehirde Vali Dr.

Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO’nun ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’nde bulunan şehzadeler şehri Amasya’da tarihi Yalıboyu’nda dolaştı.
Akşam saatlerinde geldiği şehirde Vali Dr. Osman Varol, AK Parti Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil ve Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile birlikte Yeşilırmak’ın kıyısında gezen Bakan Ersoy, UNESCO’nun ‘Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan şehirde Osmanlı döneminden kalma konaklarla Harşena Dağı ve kral kaya mezarlarının ışıklandırıldığı tarihi kentteki çalışmalar konusunda bilgiler aldı.
Başkan Özdemir, Ersoy’a ırmak kıyısına konulduğu günlerde haberlere konu olan selfieci şehzade heykeliyle ilgili bilgiler verdi.

Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu

Bakan Ersoy’dan Amasya’da tarih turu

Bu fotoğraf hayatını değiştirdiBu fotoğraf hayatını değiştirdi
Sarı Yeleklilere olan destek azalıyorSarı Yeleklilere olan destek azalıyor
İsrail Filistinlilerin evlerine el koymaya devam ediyorİsrail Filistinlilerin evlerine el koymaya devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Son anketin sonucunu açıkladı! Çarpıcı oy oranı...

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Erdoğan yeni askerlik sistemini açıkladı: Bedelli askerlik kalıcı olacak

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

Erdoğan duyurmuştu! Geri sayım başladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya açıkladı: 100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Bizans döneminden kaldı! Harekete geçildi, turizm merkezi olacak

Hatay Asayiş Şube Müdürü Mustafa Ateş intihar etti

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Eylem hazırlığındaydılar! PKK operasyonunda 735 gözaltı

Dev operasyon! 735 kişi gözaltına alındı

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Kocaeli'de kuru yük gemisi karaya oturdu

Bornova'da büyük tehlike! Köy ikiye bölündü

Köy ikiye bölündü! 'Bize ibret gibi bir şey oldu'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.