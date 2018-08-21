Bakan Ersoy'dan Antalya'da esnaf ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Liman Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Ersoy, bir kafede dinlenen yabancı turistlerle de sohbet etti.

Turistlere, Türkiye ve tatilleri hakkındaki görüşlerini soran Ersoy, aldığı iyi yanıtlar üzerine gelecek yıl da tatillerini Antalya'da geçirmelerini tavsiye etti.

