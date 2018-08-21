HABER

Bakan Ersoy'dan Antalya'da esnaf ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 21:56 | Son Güncelleme

Bakan Ersoy'dan Antalya'da esnaf ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla geldiği Antalya'nın Kemer ilçesinde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Liman Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Esnafın sorunlarını dinleyen Ersoy, bir kafede dinlenen yabancı turistlerle de sohbet etti.

Turistlere, Türkiye ve tatilleri hakkındaki görüşlerini soran Ersoy, aldığı iyi yanıtlar üzerine gelecek yıl da tatillerini Antalya'da geçirmelerini tavsiye etti.

PARTNEREce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çektiEce Uslu düzdün fiziği ile dikkat çekti
GÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandıGÜNCELLEME - Teröristlerin yerleştirdiği mayına basan kadın yaralandı
TSK'dan son dakika açıklaması!TSK'dan son dakika açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

'Kurban' cinneti! Torununu öldürüp intihar etti

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Sabah 9 akşam 5 mesaisinin sonu mu geliyor?

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Samsun’da bayram günü kahreden manzara!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK'dan son dakika açıklaması!

TSK'dan son dakika açıklaması!

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

ABD Büyükelçiliği'ne saldıranların ilk ifadesi!

TEM'de intihar girişimi

TEM'de intihar girişimi

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

Aylar sonra ortaya çıktı! Müslüm Doğan, HDP'den istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.