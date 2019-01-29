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Bakan Ersoy’dan Ayşen Gruda için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 22:30 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayşen Gruda’nın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yayımladığı taziye mesajında, “Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından abide isim Sayın Ayşen Gruda’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayşen Gruda’nın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy yayımladığı taziye mesajında, “Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından abide isim Sayın Ayşen Gruda’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Milletimizin ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam’ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Ayşen Gruda’ya Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

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