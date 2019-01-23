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Bakan Ersoy'dan, Ayşen Gruda mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 17:03 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın hayatını kaybetmesi üzerine mesaj yayımladı. Bakan Ersoy'un mesajı şöyle: "Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından, abide isim Sayın Ayşen Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Milletimizin, ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam'ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle, daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." 

ANKARA, (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, tiyatro ve sinema oyuncusu Ayşen Gruda'nın hayatını kaybetmesi üzerine mesaj yayımladı. Bakan Ersoy'un mesajı şöyle:
"Sinema ve tiyatro camiamızın en başarılı karakter oyuncularından, abide isim Sayın Ayşen Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Milletimizin, ailesinden biri olarak kabul ettiği, Yeşilçam'ın o çok özel kuşağı içerisinde yer alarak, beyaz perdeden gönüllerimize bıraktığı izle, daima sevgi ve özlemle hatırlanacaktır. Ayşen Gruda'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

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