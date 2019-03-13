Bakan Ersoy'dan Bodrum Kalesi ve müzede inceleme (2)

MİLAS'TA TARİHİ YERLERİ GEZDİ

Bodrum'un ardından Milas'a geçen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, burada Milas Kaymakamı Eren Arslan, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar, AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak ve partililer tarafından karşılandı. Bakan Ersoy, burada ik olarak Hekatomnos Anıt Mezarı'nı ziyaret etti. Anıt Mezar ve çevresinde incelemelerde bulanan ve Halı Müzesi'ni de gezen Bakan Ersoy'a, Milas Müze Müdürü Gülnaz Savran ve diğer yetkililer, bölgenin tarihsel yapısı hakkında bilgi verdi. Milas'a su taşımak amacıyla yapılmış su kemerleriyle iç içe olan ve antik dönemden günümüze ulaşabilmiş en önemli kalıntılarda Baltalı Kapı, Hisarbaşı Mahallesi'ndeki 3 asırlık tarihi geçmişe sahip Çöllüoğlu Han ve M.Ö. 2. yüzyıla tarihlendirilen, dünyanın yedi harikasından birisi sayılan Halikarnas Mausoleumu'nun küçük bir örneği sayılan Gümüşkesen Anıtı'nı da gezen Bakan Ersoy, ilçedeki ziyaretlerini tamamladı. Bakan Ersoy, ilçede yapılacak yeni müze hakkında da bilgi aldı.

Ziyaretlerinin sonunda bir açıklama yapan Bakan Ersoy, özellikle Çöllüoğlu Hanı'nın çok özel bir yer olduğunu söyledi.

'HEKATOMNOS'U ÖNÜMÜZDEKİ YILIN KAZI PROGRAMINA DAHİL EDECEĞİZ'

Kendisine aktarılan bilgiler ışığında ilerideki dönemde mutlaka Milas'a çok ayrı bir önem ve destek vereceğini belirten Bakan Ersoy, şunları söyledi:

"Açıkçası Milas, Bodrum Havalimanı'na evsahipliği yaparken, turizmden aldığı pay çok yetersiz. Çok güzel projeler var, sokak sağlıklaştırma projeleri. Biz bu kapsamda sokak sağlıklaştırma çalışmalarına destek olacağız. Biliyorsunuz bizim tescilli binalarla ilgili bir hibe kredi programımız var. O hibe kredi programıyla da projeleri destekleyip, buranın tam bir turizm şehri olmasını sağlayacağız. Açıkçası hem Bodrum'a olan yakınlığı hem de havalimanı olması hem de sahip olduğu kültürel ve arkeolojik değerler, tescilli binalar, meydanlarla Milas'ın çok güzel potansiyeli var. İnşallah projeleri aşama aşama hayata geçirip, Milas'ın da turizmden ciddi bir pay almasını sağlayacağız. Biliyorsunuz bizim iki ayrı destekleme projemiz var. Uzunyuva Hekatomnos Kral Mezarı'nı önümüzdeki seneki programa dahil edeceğiz. 12 ay kazı alanlarını destekleyen projeyi 1 Mart'ta hayata geçirdik. Hekatomnos Kral Mezarı'nı da önümüzdeki yıl programa dahil ederek, daha iyi kazılmasını sağlayacağız. Hem eleman desteği hem de finansman desteği sağlamış olacağız. Çok önemli bir değer, UNESCO Kalıcı Miras Listesi'ne de girebilecek adaylardan biri, o yüzden de desteklenmesi lazım. Hem Milas açısından hem de Türkiye turizmi için çok önemli. Turizm alanlarının ilan edilmesi için de çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Ersoy, daha sonra esnaf ziyaretleri de yapıp ilçeden ayrıldı.