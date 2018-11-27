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Bakan Ersoy'dan "Çingene Kızı" teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 22:13 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Bakanlığımızın uzun ve azimli uğraşları sonucunda ülkemizin bir parçası daha doğduğu topraklara geri döndü"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bakanlığımızın uzun ve azimli uğraşları sonucunda ülkemizin bir parçası daha doğduğu topraklara geri döndü." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Twitter hesabından "Çingene Kızı" mozaiğinin kayıp parçalarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Parçaların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin görüntüler de Ersoy'un Twitter hesabından paylaşıldı.

Ersoy, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın uzun ve azimli uğraşları sonucunda ülkemizin bir parçası daha doğduğu topraklara geri döndü. #ÇingeneKızı mozaiğinin kayıp parçalarının Türkiye yolculuğu... Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. #ZeugmaMozaikleri."

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Anahtar Kelimeler:
Çingene Kızı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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