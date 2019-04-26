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Bakan Ersoy’dan ‘Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 17:14 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:“Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO’nun kurulduğu 26 Nisan, 2000 yılından bu yana, Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaktadır.Yetenekten değer üretmek, bunu tetikleyen oluşumları güvence altına almak ve teşvik etmek, bu sayede dünyamızı güzelleştirmek, ancak sağlıklı işleyen bir fikri mülkiyet sistemi ile mümkün olacaktır.Ürün ve hizmet alımına dair bedeli ödenmeyen herhangi bir nesneyi kullanmanın yasal olmadığı ilkesi, fikri mülkiyet ürünleri için de aynı şekilde geçerlidir.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ‘Dünya Fikri Mülkiyet Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO’nun kurulduğu 26 Nisan, 2000 yılından bu yana, Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaktadır.
Yetenekten değer üretmek, bunu tetikleyen oluşumları güvence altına almak ve teşvik etmek, bu sayede dünyamızı güzelleştirmek, ancak sağlıklı işleyen bir fikri mülkiyet sistemi ile mümkün olacaktır.
Ürün ve hizmet alımına dair bedeli ödenmeyen herhangi bir nesneyi kullanmanın yasal olmadığı ilkesi, fikri mülkiyet ürünleri için de aynı şekilde geçerlidir. Nitelikli eserlerin üretilmesi ve dolaşıma sokulması, devletin ve yurttaşlarımızın, telif haklarının korunması ve emek sahibine hakkının teslim edilmesi konusunda göstereceği titizlik ve sağlayacağı iş birliği ile temin edilecektir.
Ülkemizin fikri ve sanatsal üretimine katkı sağlayacak bu hassasiyeti taşıyan herkese teşekkür ediyor, Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyorum.”

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