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Bakan Ersoy'dan Hicaz Demiryolu ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:54 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hicaz Demiryolu Amman İstasyonunda TİKA tarafından sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi - Ersoy, Osmanlı döneminden kalan ve restore edilerek, eski günlerine döndürülen bir vagonla kısa süreli seyahat etti

AMMAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hicaz Demiryolu Amman İstasyonunda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceledi.

Bakan Ersoy'u Amman İstasyonuna gelişinde Hicaz Demiryolları Genel Müdürü Salah Allozi karşıladı.

Allozi'den Hicaz Demiryolu hakkında bilgi alan Ersoy, kendisi için hazırlanan sinevizyonu izledi.

Ersoy, burada yaptığı konuşmada, kültür mirasına sahip çıkmaları ve restorasyonu için çaba harcamaları dolayısıyla Ürdünlü yetkililere teşekkür etti.

Hicaz Demiryolları Genel Müdürü Salah Allozi de Osmanlı eserlerinin korunması konusunda Türkiye'nin ve TİKA'nın verdiği destek dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

TİKA tarafından Hicaz Demiryolları Amman İstasyonu'nda sürdürülen yeni müze inşaatı ve tarihi 3 binanın restorasyonu projesini inceleyen Ersoy, Osmanlı döneminden kalan ve restore edilerek, eski günlerine döndürülen bir vagonla kısa süreli seyahat etti.

- TİKA'dan JHCO'ya araç hibesi

Bakan Ersoy, TİKA tarafından Ürdün Haşimi Hayır Cemiyeti'ne (JHCO) hibe edilen araçların teslimi için düzenlenen törene de katıldı.

JHCO Genel Merkezi'nde JHCO Başkanı Ayman Al Mufleh tarafından karşılanan Ersoy, hayır kurumunun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ersoy, insani yardım dağıtımlarında kullanılmak üzere hibe edilen araçları "hayırlı olsun" dilekleriyle teslim etti.

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Hicaz Demiryolu JHCO Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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