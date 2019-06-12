Bakan Ersoy'dan kan bağışı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Kızılaya kan bağışı yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 151'inci yılını kutlayan Türk Kızılayın çalışmalarına bakanlık kan bağışıyla destek verdi.

Bakan Ersoy'un isteğiyle Kültür ve Turizm Bakanlığının Emek binası önüne Türk Kızılayın kan alma aracıyla stant kuruldu.

Kan bankasına Bakan Ersoy da bağışta bulundu.

Bakanlık personelinin yoğun ilgi gösterdiği kan bağışı gün boyunca sürecek.

Öte yandan, Mehmet Nuri Ersoy, Türk Kızılayın 151'inci kuruluş yıl dönümünü sosyal medya paylaşımıyla da kutladı. Ersoy, "1868 yılından bu yana yardımlaşma ve kardeşliğin simgesi olan Kızılayın 151'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. İnancınız ve azminizin yolunuzu her daim aydınlatması dileklerimle." ifadelerini kullandı.

