Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy mesajında, "Maddi-manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız Kurban Bayramı'mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini yürekten diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

