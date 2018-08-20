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Bakan Ersoy'dan Kurban Bayramı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Maddi manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız Kurban Bayramı'mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini yürekten diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nın Türkiye'ye, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini dileyerek tüm vatandaşların bayramını kutladı.

Ersoy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Ersoy mesajında, "Maddi-manevi zenginliklerimizi paylaşarak çoğalttığımız Kurban Bayramı'mızın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, refah ve huzur getirmesini yürekten diliyor, tüm vatandaşlarımızın bayramını içtenlikle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

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