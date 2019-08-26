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Bakan Ersoy'dan Malazgirt Zaferi mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.08.2019 10:40 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümüne ilişkin, "Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Malazgirt Zaferi ile Anadolu'yu ebedi vatan yapmanın yolunun açıldığını belirten Ersoy, Türk milletini benzersiz kılan fikri ve manevi hasletleri, büyük bir gururla idrak ettiklerini vurguladı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Milli tarihimizin dönüm noktalarından olan bu günde, bizi biz yapan tüm değerlerin en iyi şekilde anlaşılmasının ve gelecek nesillere eksiksiz aktarılmasının önemini çok daha iyi anladığımıza inanıyorum. Bu vesileyle Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yıl dönümünü kutluyor, karşısına çıkan güçlük ne olursa olsun milletine duyduğu sarsılmaz inanç ve bu inançtan gelen mutlak bir iradeyle zafere yürüyen büyük komutan Sultan Alparslan'ı, Türk milletinin varlığı ve mukaddesatı yolunda şehit ve gazi olan ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Malazgirt Zaferi yıl dönümü mesajı

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