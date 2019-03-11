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Bakan Ersoy’dan müze açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 14:00 | Son Güncelleme

Malatya’da açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’deki müzelere daha çok ziyaretçi gelmesi için çalışmalarının olduğunu belirterek, “Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin müzeyi ziyaret oranı Avrupa’nın yarısı kadar.

Malatya’da açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’deki müzelere daha çok ziyaretçi gelmesi için çalışmalarının olduğunu belirterek, “Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin müzeyi ziyaret oranı Avrupa’nın yarısı kadar. Bizim bunları eşitlememiz gerekiyor. O yüzden de mayıs ayı itibariyle çok ciddi bir şekilde Türkiye genelinde müze tanıtımına başlayacağız. Her bölgenin ciddi bir tanıtımla müze ziyaret oranlarını artıracağız” dedi.
Malatya’da II. Abdülhamit döneminde yapılan ve Battalgazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları ile Kent Müzesine dönüştürülen tarihi binanın açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımı ile gerçekleşti.
Açılışta bir konuşma yapan Bakan Ersoy, çalışmalarda emeği geçen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Bu müzeye tamam bizim katkılarımız oldu ama kendisi birebir takip etti, büyük bir gayret ile bu müzeyi başta Malatya olmak üzere tüm Türkiye’ye kazandırdı. Aynı zamanda İspendere İçmelerinin de açılışını bugün gerçekleştireceğiz. İspendere sadece sağlık açısından değil turizm çeşitliliği açısından da oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

“70 milyon turist hedefimiz var”
Bakanlık olarak yeni dönemde turizm hedeflerini büyüttüklerini aktaran Ersoy, “70 milyon turist gibi yeni bir hedef belirledik. Buna ulaşmak için de geleneksel turizm alanlarının dışında tüm Türkiye’yi kapsayan, turizmi 81 ile yayan çalışmalar yapmamız gerekiyor. Potansiyeli olan her yerin turizmden pay alması gerekiyor ki biz rakamı hızlı bir şekilde 2023’e kadar yakalayalım hatta geçelim. Bizim hedefimiz 70 milyon ama bizim bu hedefte kalmak gibi bir hedefimiz yok. Biz daha büyük rakamlara ulaşmak için başlangıç noktası olarak bu hedefleri belirledik” şeklinde konuştu.

“Bölgesel tanıtım daha verimli”
Bölgesel turizm tanıtımlarının çok verimli olduğunu dile getiren Ersoy, “Amacımız öncelikli olarak Malatya’nın değerlerini, Malatya için ön plana çıkarmak sonrasında biliyorsunuz bir ilin tanıtımı tek başına yeterli olmuyor. Komşu turizm potansiyeli olan illerle birleştirip bir paket dahilinde bunun tanıtımını yapmak. O zaman çoklu tanıtımlarda turizm potansiyelleri birleştirilmiş olduğu için çok ciddi çok verimli sonuçlar almış oluyoruz. Bu bağlamda Aslantepe Höyüğündeki kazıların tamamlanması ve UNESCO Geçici Miras Listesi’nden kalıcı listeye geçirilmesinin hayati önemi var. Tabi biz bölgelere baktığımız zaman 2 noktada ayrıştırıyoruz. Birinci noktada Türkiye için değer olan, Türkiye markası olacak olan değerle ayrı bir önem veriyoruz. Bölgesel değerlere de ayrı bir önem veriyoruz” diye konuştu.

Malatya’ya gastronomi eleştirisi
Bakan Mehmet Nuri Ersoy, bir şehrin turizmde bir yerlere gelmek için hem halkının hem de yöneticilerinin istekli olması gerektiğini ifade ederek, Malatya’ya gastronomi eleştirisinde bulundu. Malatya’nın gastronomisinin ön plana çıkmadığını kaydeden Ersoy, bu konuda çalışma beklediğini söyledi. Ersoy, “Zaten turizmde bir yere gelmek istiyorsanız öncelikli olarak o ilin halkının ve yöneticilerinin istekli olması lazım. Siz bize projelerinizi getireceksiniz. Bizler de ilaveten hem destek hem de bilgi açısından sizlere yardımcı olacağız ama sizden ricam bu işe sadece arkeoloji ve kültür olarak bakmamanız. Tıp tedavi merkeziniz var tescillenmeye başlayan gastronominiz var ama gastronominizi ön plana çıkaramamışsınız. Bence Aslantepe ile birlikte gastronominizi de ön plana çıkarmanız gerekiyor. Turizm tek başına bir şey ifade etmiyor artık, turizm kültür, sanat, arkeoloji, deniz, kum, güneş, gastronomi gibi bütün öğeleri birleştirirseniz önemli. Bütün bu değerlerinizi, potansiyelinizi ortaya çıkararak doğru bir plan ve program yaparsanız çok iyi sonuçlar alırsınız. Aksi takdirde bir bacağınız eksik oluyor” dedi.

Müzelere daha çok ziyaretçi gelecek
Bakan Ersoy, Türkiye’deki müzelere daha çok ziyaretçi gelmesi için çalışmalarının olduğunu aktararak, sözlerini şu şekilde tamamladı:
“En önemli sıkıntı müzelerin ziyaretçi sayısı. Yani Türkiye’yi ziyaret eden turistlerin müzeyi ziyaret oranı Avrupa’nın yarısı kadar. Bizim bunları eşitlememiz gerekiyor. O yüzden de mayıs ayı itibariyle çok ciddi bir şekilde Türkiye genelinde müze tanıtımına başlayacağız. Her bölgenin ciddi bir tanıtımla müze ziyaret oranlarını artıracağız. Bu ilerde hem mevcut turistin memnuniyetini artıracak hem olası potansiyel turist artışı sağlayacak.”
Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Malatya’da olmanın ve yaşamanın sorumluluğunu hep üzerilerinde hissettiklerini vurgulayarak, Malatya’nın kendi belleğini ve kendi hafızasını koruması konusunda ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Malatya Valisi Aydın Baruş da restorasyonu tamamlanan bina ile Malatya’nın tarihinin yaşatılacağını aktararak, “Bina gerçekten önemli kültür merkezlerinden biri haline gelmiş, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Müzemizin Malatya’ya hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.
Yapılan konuşmaların arından tarihi binanın açılışı gerçekleştirildi.
Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malatya Valisi Aydun Barış, AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Hakan Kahtalı, Ahmet Çakır, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ve çok sayıda davetli katıldı.

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