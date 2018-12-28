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Bakan Ersoy'dan öğrencilere Ankara daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:35 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazintep'ten kendisine mektup yazarak, "Atamızın yattığı yeri görmek istiyoruz" diyen ortaokul öğrencilerini başkente davet etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anıtkabir'i görmek isteyen Gaziantepli öğrencileri başkente davet etti.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından Gaziantep Nizip İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu öğrencilerinin, Ankara'ya gelmek için kendisine yazdığı mektupların fotoğraflarını paylaştı.

Öğrenciler, renkli ve kokulu kağıtlara yazdıkları mektuplarında, "Ben Ankara'yı Ata'mın yattığı yere gitmek istiyorum çünkü ben Ata'mı çok seviyorum" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımında, Gaziantep'ten "Sayın Bakanım" diye başlayan "Ellerinizden öperim" diye biten mis kokulu mektuplar aldığını belirten Ersoy, "Sevgili öğrencilerimiz hiç görmedikleri Ankara'ya, Anıtkabir'e gelmek istiyorlar. Elbette… Yavrularımızın düşlerini gerçeğe dönüştürmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.

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Gaziantep İşmont Halil Meziyet Bildirici Ortaokulu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy mektup Nizip

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