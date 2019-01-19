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Bakan Ersoy'dan öğrencilere müze daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 12:59 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Öğrencilerimize sömestirde müzelerimizi ziyaret etmelerini öneriyorum"

EDA ÖZDENER - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, öğrencileri yarıyıl tatilinde müzelere beklediklerini belirtti.

Ersoy, ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 18 milyon öğrencinin dün yarıyıl tatiline girdiğini hatırlattı.

Öğrencilerin tatili dolu dolu geçirmelerinin önemine değinen Bakan Ersoy, öğrencilere sömestirde Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel birikimine şahitlik edebilecekleri müzelere gitmelerini önerdi.

Ersoy, müze davetini sosyal medya hesaplarından da paylaştı.

- Zengin tarihi ve kültürel birikim

Bakanlığın Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı 197 müze ve 139 düzenlenmiş ören yeri, birer eğitim ve bilim kurumu olarak hizmet veriyor.

Cumhuriyet'in ilanına tanıklık eden Cumhuriyet Müzesi, eksik parçaları ABD'den getirilen Çingene Kızı mozaiğinin yer aldığı Gaziantep Zeugma Müzesi, Anadolu'nun kadim kültürel birikimine ışık tutan Etnografya ve Anadolu Medeniyetleri müzeleri, mimarisiyle yüzyıllara meydan okuyan ve dünyanın 8'inci harikası olarak gösterilen Ayasofya Müzesi, öğrencilere derslerde öğrendiklerini görerek hafızalarına yerleştirme imkanı veren müzelerden sadece birkaçı.

İslam coğrafyasına ait birçok bilim eserinin yer aldığı İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, öğrencilere İbn-i Sina'nın el-Kanun fi't Tıp Kitabı, Halife el-Me'mun'un 9'uncu yüzyılda yaptırdığı dünya haritasının kopyası olan yerküre, Abdurrahman el-Hazini tarafından yapılan, su ve ağırlık prensibine göre çalışan Dakika Terazisi ve el-Cezeri'nin Fil Saati'ni görme imkanı tanıyor.

Türkiye'den UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren, aralarında İstanbul, Hattuşa, Çatalhöyük, Nemrut Dağı, Safranbolu, Kapadokya, Troya antik kenti, Bursa'daki Cumalıkızık köyü ve Göbeklitepe arkeolojik alanının da bulunduğu 18 doğal ve kültürel varlık da yarıyıl tatilini dolu dolu geçirmek isteyenleri bekliyor.

- 18 yaş altındaki öğrencilere ve öğretmenlere ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığının müze ve ören yerlerine girişleri düzenleyen yönergesine göre, 18 yaş ve altındaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gençler ve çocuklar, kimliklerini göstererek müze ve ören yerlerine ücretsiz girebiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında geçerli kimlik kartına sahip öğretmenler de müzelerden ücretsiz yararlanabiliyor.

Öte yandan, Müzekart sahipleri de kartı edindikleri tarihten itibaren bir yıl boyunca Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerini ücretsiz ziyaret edebiliyor. Müzekart 70 liralık ücret karşılığı ediniliyor.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy müze ve ören yeri Yarı yıl tatili

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