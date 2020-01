Bakan Ersoy'dan Okçular Vakfı'na UNESCO ziyareti

Elif YAVUZ-Osman BAKIR/İSTANBUL, DHA

Geleneksel Türk Okçuluğu'nun, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edilmesi sebebiyle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Okçular Vakfı'nı ziyaret etti, Bilal Erdoğan ile ok attı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 12 Aralık'ta düzenlenen UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras 14. Hükümetlerarası Komite Toplantısı'nda geleneksel Türk Okçuluğu, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kabul edildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Okçuluk Vakfı'nı Ziyaret etti. Vakıfta düzenlenen toplantıya Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Toksöz katıldı.

“TÜRKİYE UNESCO MİRAS LİSTESİNE EN ÇOK UNSUR KAYDETTİREN 5 ÜLKE SIRASINDA"

Toplantıda konuşan Ersoy, “Biliyorsunuz Türkiye UNESCO miras listesine en çok unsur kaydettiren 5 ülke sırasında. Dünya Miras Listesi'nde de 18 varlığımız bulunuyor. Aynı şekilde somut olmayan kültürel miras listesindeki varlık sayımızda 12 Aralık 2019 itibariyle de 18'e de yükselmiş oldu. Kültürümüzün çok önemli bir değeri olan geleneksel Türk okçuluğu da listedeki yerini bu tarihten itibaren almış oldu. Bu süreçle ilgili çalışmaları titizlikle gerçekleştiren emek veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi Türk kültürü çok zengin sembollerle, bunların taşıdığı derin ve kadim anlamlarla bezeli. Yay ve ok Oğuz Kağan Destanı ile tüm çocukların ellerinden önce kalplerinde yer alıyor. Tarih boyunca da milletimizin yay ve oka bu denli önem vermesi, onu gerçekten anlamlı bir ilim ve sanat haline getirmesi hem bu köklü değerlerin hem de yaşam koşullarının doğal bir sonucu. Türkiye'nin sahip olduğu kompozit yapı kullanılan malzemeler ve yapım tekniği incelendiğinde arkasında büyük bir deneyimin ve bilginin olduğu da açıkça görülüyor. Boyutları itibariyle at üzerinde kullanmaya olanak sağlayacak kadar küçük olmasına karşın özel yapım sayesinde rakipsiz bir atış gücüne sahip. Tozkoparan İskender'in 846 metrelik rekoru da buna en güzel örnek" dedi.

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, “Okçular vakfı kurulduğu günden bu yana Türkiye'de okçuluğun gelişmesine ciddi katkılar sağladı. Burası 550 yılı aşkın bir tarihi olan, kültürümüz için, dünyadaki bütün okçuluk sporu için önemli olan bir müessese. Fatih Sultan Mehmet Vakfı'nın vakfının yeninden ihya olması, ilk günkü misyonuna hizmet ediyor olması gerçekten çok anlamlı. Kültürümüz için bunun bir örnek olduğunu düşünüyoruz. Görüyoruz ki, geçmişim ihyası sadece bir nostaljiden ibaret değil bu mekanın bu vakfın ihyası sayesinde okçuluk sporunda da Türkiye daha büyük başarılar sağladı." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye'nin geleneksel okçuluğunu UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesine başvurması ve bunu UNESCO'nun da bunu olumlu karşılamış olması bir yandan adeta bir ansiklopedik bilgi olarak bu işin değerli bir iş olduğunu, değerli bir kültür ögesi olduğunu tescil etmek demektir. Biz EtnoSpor olarak başka ülkelerin de bu tür başvurularına destek olurken, bir yandan UNESCO ile çok olumlu ilişkiler kurarken istiyoruz ki somut olmayan miras ansiklopedik bilgi olarak kalmasın doğdukları ülkelerde de yaşatılsın. Mangala ile ilgili benzer bir süreci takip ediyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız mangala oynasın, çocuklarımız ok atsın. Somut olmayan miras unsurlarında olduğu gibi bunlar yaşatılsın"

Toplantının ardından Mehmet Nuri Ersoy ve Bilal Erdoğan'a okçuların atış yaparken baş parmaklarına taktığı zihgir yüzük ve okçuluk icazetnamesi hediye edildi. Toplantının ardından vakıf bahçesine kurulan platformda Bilal Erdoğan ok atışı yaptı. Bakan Ersoy'a Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız tarafından ok atışı gösterildi.

(FOTOĞRAF)