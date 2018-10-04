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Bakan Ersoy'dan oyuncu Öcek için taziye

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Yıldırım Öcek'in vefatı nedeniyle ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyuncu Yıldırım'ın Öcek'in vefatı nedeniyle ailesine ve sanat camiasına başsağlığı diledi.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından, oyuncu Yıldırım'ın Öcek'in vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu. Ersoy, "Ekranların sevilen yüzü, usta oyuncu Yıldırım Öcek’in aramızdan ayrıldığını üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Yıldırım Öcek

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