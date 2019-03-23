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Bakan Ersoy’dan partililerine seçim uyarısı: “Kaleyi hiç boş bırakmayalım, son dakika gölü yemeyelim”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 19:57 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Isparta’da katıldığı AK Parti Merkez Sandık Görevlileri Toplantısı’nda partililerine hitap ederek, “Son dakika golü yemeyelim, son dakika golü atalım hep beraber.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Isparta’da katıldığı AK Parti Merkez Sandık Görevlileri Toplantısı’nda partililerine hitap ederek, “Son dakika golü yemeyelim, son dakika golü atalım hep beraber. O yüzden kaleyi hiç boş bırakmayalım. Ev ödevinizi iyi çalışın” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Isparta İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Merkez Sandık Görevlileri Toplantısı’na katıldı.
IYAŞ Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıda kısa bir konuşma yapan Bakan Ersoy, “Sizin göreviniz çok önemli. Kaleyi tutan sizsiniz. Son dakika golü yemeyelim, son dakika golü atalım hep beraber. O yüzden kaleyi hiç boş bırakmayalım. Ev ödevinizi iyi çalışın. Son gün de zinde bir şekilde sandıklarımıza sahip çıkalım. Isparta’da çok iddialıyız. İnşallah başkanımız kazanacak. 31 Mart’ta sizlerin görevi bitecek, bizlerin görevi başlayacak. Isparta’ya çok güzel şeyler kazandıracağız hep beraber. Çok güzel projeleri hayata geçireceğiz. Bizim kafamızdaki projeleri hayata geçirmek için sizin çok dikkatli çok azimli ve başarılı olmanız gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum”dedi.
Bakan Ersoy daha sonra Antalya’ya gitmek üzere yola çıktı.

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