Bakan Ersoy'dan Saraybosna'da Başçarşı Camisi'ne ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restorasyonu devam eden Başçarşı Camisi'nin şantiyesini ziyaret etti.

Bakan Ersoy'un şantiye ziyaretine, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Bosna Hersek İslam Birliği Reis-ul Uleması Husein Kavazovic, Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar Müdürü Senaid Zajimovic ve çok sayıda üst düzey yetkili eşlik etti.

Osmanlı mirası tarihi camide sona gelinen restorasyon işlemlerini inceleyen Ersoy, caminin tarihi ve yapılan işlemler konusunda bilgi aldı.

Saraybosna'nın kalbi olarak nitelendirilen Başçarşı'da 1528 yılında inşa edilen caminin mülkiyeti Havace Durak Vakfına ait. El işlemelerinin yoğun olarak kullanıldığı tarihi cami, 2006'da Bosna Hersek Ulusal Anıtlar listesine alındı.

Bosna Hersek'teki savaş sırasında (1992-1995) hasar gören cami akustik özelliğiyle dikkati çekiyor.

