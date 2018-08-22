Bakan Ersoy'dan taksicilere kalite uyarısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Taksicilerin içinde standartlara uymayan arkadaşlar olabiliyor. Bunlar belki yüzde 5-10. Yüzde 90'ınız işinizi olması gerektiği gibi yapıyor ama o yüzde 5-10'unu da ayıklamak size düşüyor." dedi.

Kurban Bayramı'nı memleketi Antalya'da geçiren Bakan Ersoy, dün Kemer ilçesindeki taksi durağına ziyarette bulunup şoförlerle sohbet ederek sorunlarını dinledi.

Ersoy, taksicilerle sohbetinde, Antalya'nın turizm bölgesi olduğunu, kentte çalışan herkesin hassas hareket etmesi gerektiğini söyledi.

UBER konusunda taksicilerin haklı olduğunu ancak onların da çuvaldızı kendilerine batırmaları gerektiğini ifade eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Standartlarımızı biraz yükseltmemiz lazım. Taksicilerin içinde standartlara uymayan arkadaşlar olabiliyor. Bunlar belki yüzde 5-10. Yüzde 90'ınız işinizi olması gerektiği gibi yapıyor ama o yüzde 5-10'unu da ayıklamak size düşüyor. Turizmde artık bir yere gelmek istiyorsak içinizdeki çürük yumurtaları ayıklamak taksi duraklarının başındaki arkadaşlara, dernek başkanlarına düşüyor. Derneğin başı bu işe sahip çıkmazsa sonunda hepiniz zarar görüyorsunuz. UBER'de gelinen nokta, bunun en canlı örneği."