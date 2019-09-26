HABER

Bakan Ersoy'dan "Türk Dil Bayramı" mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 12:04 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: - "Türk Dil Bayramı'nı büyük bir gurur ve heyecanla kutluyor, aziz milletime Türkçemize sahip çıkma ve çocuklarımıza bu bilinci kazandırma çağrımı bir kez daha yineliyorum"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk Dil Bayramı’nı büyük bir gurur ve heyecanla kutluyor, aziz milletime Türkçe'mize sahip çıkma ve çocuklarımıza bu bilinci kazandırma çağrımı bir kez daha yineliyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türkçenin tarihin tanığı, kültürün koruyucusu, milli ve manevi değerleri, bilgi ve birikimi nesilden nesile aktaran ortak bilinç olduğunu belirtti.

Dilin bir milletin kimliği olduğunu, dilini kaybedenin tüm varlığından adım adım uzaklaştığını, benliğini ve kimliğini kaybettiğini vurgulayan Ersoy, dünyanın bilinen en eski ve en zengin dillerinden biri olan Türkçenin, üretkenliğiyle sınırı olmayan bir deniz, bitmez tükenmez bir hazine olduğunu kaydetti.

Bakan Ersoy, Türkçenin çok geniş bir coğrafyada dünyanın en kalabalık nüfuslarından biri olan Türk halklarını dünü, bugünü ve geleceğiyle birbirine bağlayan köprü olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu eşsiz dile sahip olmanın gururunu yaşarken, aynı zamanda bu muazzam değerin bizlere yüklediği sorumluluğun farkında olmak, buna göre yaşamak zorundayız. Bu köprüyü ayakta tutmak, özümüzü, kimliğimizi korumak için ilk ve en önemli şart Türkçe'yi en yalın, en temiz ve en doğru şekilde kullanmaya özen göstermektir."

Dilin, onu korumak için samimiyetle çalışan bir toplumun arkasında itici bir kuvvete dönüştüğünü belirten Ersoy, dili yabancı etkilerden korumanın yolunun bilimde, sanatta, edebiyatta ilerlemekten ve gelişmekten geçtiğini vurguladı.

Kendi bilim ve teknolojisini üreterek kullanan, sanatta, edebiyatta kendi değerlerini yansıtan özgün eserleriyle var olan milletin özünü, kültürünü, kimliğini, dilini korumakta başarı gösterdiğini kaydeden Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Nihayetinde bu bilinç ve farkındalık nesilden nesile aktarıldıkça dil toplumu koruyan bir kaleye, onu geleceğe taşıyan bir rehbere ve geçmişten geleceğe uzanan silinmez bir hafızaya dönüşecektir. Bu düşüncelerle Türk Dil Bayramı’nı büyük bir gurur ve heyecanla kutluyor, aziz milletime Türkçemize sahip çıkma ve çocuklarımıza bu bilinci kazandırma çağrımı bir kez daha yineliyorum."

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
İstanbul'da 4 ilçede tarihi eser operasyonu; 5 gözaltıİstanbul'da 4 ilçede tarihi eser operasyonu; 5 gözaltı
Yaş 70! Yaptığıyla şoke ettiYaş 70! Yaptığıyla şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

İşte Süper Lig'de VAR'sız puan durumu!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hastane asansöründe yankesicilik!

Yaş 70! Yaptığıyla şoke etti

Korkunç olayda ses kayıtları delil sayıldı! "Mermiler bitinceye kadar ateş ettim"

Korkunç sözler: Mermiler bitinceye kadar ateş ettim

AK Parti'den Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'a Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

AK Parti'den Veliaht Prens'e Cemal Kaşıkçı cinayeti tepkisi!

Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! Mahkeme Müjdat Gezen hakkındaki kararını açıkladı

Müjdat Gezen davasında karar!

Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.