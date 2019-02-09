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Bakan Ersoy’un Erzincan’daki tren yolculuğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 23:35 | Son Güncelleme

Erzincan’da düzenlenen “Turizm ve Doğa Sporları” çalıştayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program kapsamında tren yolculuğu yaptı.Çalıştay kapsamındaki yamaç paraşütü, atlı safari, off-road, bisiklet ve motosiklet ekiplerinin trene eşlik ettiği anları Bakan Ersoy trenden izledi.

Erzincan’da düzenlenen “Turizm ve Doğa Sporları” çalıştayına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, program kapsamında tren yolculuğu yaptı.
Çalıştay kapsamındaki yamaç paraşütü, atlı safari, off-road, bisiklet ve motosiklet ekiplerinin trene eşlik ettiği anları Bakan Ersoy trenden izledi. Ersoy daha sonra Erzincan’ın Kemah, İliç ve Kemaliye ilçelerinde kendisini karşılayan vatandaşları selamladı.
Bakan Ersoy’a yolculuğunda Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, bazı kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çalıştay davetlileri eşlik etti.
Bakan Ersoy, tren yolculuğunun ardından Erzincan’ın Kemaliye ilçesine taş yolundan geçti. Bakan Ersoy, Kemaliye’de katıldığı programda yaptığı konuşmada, Erzincan için ciddi turizm projeleri geliştirerek hayata geçireceklerini kaydetti. Ardından Bakan Ersoy Kemaliye ilçe merkezinde bir programa katıldı.

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