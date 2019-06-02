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Bakan Ersoy'un eşi, gül bahçelerini gezdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 14:15 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Isparta'da gül bahçelerini ve gül yağı tesislerini gezdi.

Bakan Ersoy'un eşi, gül bahçelerini gezdi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA (DHA)- KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Isparta'da gül bahçelerini ve gül yağı tesislerini gezdi. Pervin Ersoy, "Isparta çok şanslı bir şehir. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, 'Her şehri ünlüsüyle geziyoruz' projesi kapsamında Isparta'ya geldi. Pervin Ersoy ve beraberindekiler, Eğirdir Sorkuncak'taki gül bahçelerini ziyaret etti. Burada göl manzaraları arasında gül toplayan Pervin Ersoy ve beraberindekiler, Kuleönü beldesinde bulunan gül yağı tesislerine geçti. Burada kendileri için hazırlanan güller arasına giren Pervin Ersoy, Isparta Belediyesi tarafından başlatılan 'Bu bayram sevgini postaya ver' kampanyasına da destek verdi. Isparta'yı tanıtan kartlardan alan ve başta eşi ve tanıdıklarına kartpostal gönderen Ersoy'a, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun eşi Tuğba Seymenoğlu ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in eşi Şadiye Başdeğirmen eşlik etti.
'ISPARTA ÇOK ŞANSLI BİR ŞEHİR'
Pervin Ersoy, "Isparta çok şanslı bir şehir. Çok güzel bir şehirde yaşıyorsunuz. Buraya geldiğim için çok mutlu oldum. Bir proje dahilinde bu gezileri yapıyoruz. Isparta'ya Ispartalı ünlülerimizle geldik. Ispartalı ünlülerden Tan Sağtürk, Murat Karahan, İlker Aksum bizimleydi. Hatta sürpriz ünlümüz vardı Muazzez Ersoy, o da geldi" dedi.
Isparta Belediyesi'nin Ramazan Bayramı dolayısıyla hayata geçirdiği 'Bu bayram sevgini postaya ver' projesiyle ilgili değerlendirmede bulunan Pervin Ersoy, "Şadiye Hanım bize projeden bahsetti. Çok güzel ve çok keyifli bir proje. Nostaljik bir olay. Tekrar kartpostallara dokunabilmek, onları zarfın içerisine koymak. Bu kadar güzel bir organizasyondan mutlu olduk. Hepimiz bir şeyler yazdık" diye konuştu.

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Bakan Ersoy'un eşi, gül bahçelerini gezdiBakan Ersoy'un eşi, gül bahçelerini gezdiBakan Ersoy'un eşi, gül bahçelerini gezdiBakan Ersoy'un eşi, gül bahçelerini gezdi

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