Bakan Ersoy'un tren yolculuğu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'daki "Turizm ve Doğa Sporları Çalıştayı" çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da aralarında olduğu yüzlerce kişi, kent merkezinden Kemaliye ilçesine 5 saat süren tren yolculuğu yaptı.

Bakan Ersoy, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu ile yüzlerce davetlinin bulunduğu TCDD'ye ait tren, Erzincan Tren Garı'ndan hareket etti. Yol güzergahında ellerinde Türk bayrakları olan atlı safari ekibi, off-road ve bisikletlilerin eşlik ettiği davetliler, Karasu Nehri'nde rafting yapan sporcuları, atlı cirit gösterisini ve dağcıların yamaç tırmanışlarını ilgiyle izledi. Hareket halindeki trenin üzerinden paramotor ile geçen ve Türk bayrağı açan sporcu da davetlilerce alkışlandı.

Ardından güzergahtaki "Şeytan Köprüsü" olarak adlandırılan alanda trenden inerek yöresel yiyecekleri tadan Bakan Ersoy ile beraberindekilere semaverden çay ikram edildi.

- "Turizm potansiyelini geliştirmek için çalışacağız"

Ersoy, etkinlik çerçevesinde Kemah ilçesindeki Gar Meydanı'nda vatandaşlara hitap ederek Erzincan'da neler yapılabileceğini görmek için kente geldiklerini söyledi. Turizm alanında hedefi 50 milyondan 70 milyon turiste taşıdıklarını aktaran Ersoy, şöyle konuştu: