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Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Adıyaman ve Kahramanmaraş için güzel haber

27.07.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini bildirdi.

Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Adıyaman ve Kahramanmaraş için güzel haber

Bayram tatili sonrası koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artış sürerken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kırmızı kategoriden turuncuya geçen iki ili açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklama "Adıyaman ve Kahramanmaraş, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Aşılarımızı yaptırarak riski en az düzeye indirelim" dedi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 198 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 585 oldu.

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koronavirüs (Covid-19) Adıyaman Kahramanmaraş Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
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