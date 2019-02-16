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Bakan Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 21:32 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Zamanında alınan tedbirlerle, yeni ekonomi programı kapsamında enflasyonda duruş söz konusu. İnşallah bu yıl içerisinde belki yüzde 14-15'leri yakalayacağız, önümüzdeki yıldan itibaren de tekrar tek haneli rakamlara gelmiş olacağız. Ona bağlı olarak faiz ve işsizlik göstergelerinde iyileşmeleri birlikte tekrar göreceğiz"

KOCAELİ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Zamanında alınan tedbirlerle, yeni ekonomi programı kapsamında enflasyonda duruş söz konusu. İnşallah bu yıl içerisinde belki yüzde 14-15'leri yakalayacağız, önümüzdeki yıldan itibaren de tekrar tek haneli rakamlara gelmiş olacağız. Ona bağlı olarak faiz ve işsizlik göstergelerinde iyileşmeleri birlikte tekrar göreceğiz." dedi.

Kentte bir dizi ziyaretlerde bulunan Bakan Dönmez, Kocaeli Ticaret Odası'nda meclis üyeleriyle görüştü, ardından da İzmit ilçesindeki bir restoranda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

Dönmez, burada yaptığı konuşmada, Kocaeli'nin hem ekonomik hem de coğrafi yapı olarak Türkiye'nin önemli kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Kocaeli'yi yakından tanıdığı için kentin gelişimini gözlemlediğini ifade eden Dönmez, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ı da yakından tanıdığını kaydetti.

Dönmez, Büyükakın'ın yerel yönetimin hem pratiğini hem de teorisini iyi bildiğini dile getirerek, Büyükakın'la Kocaeli'nin bir sınıf daha atlayacağını dile getirdi.

AK Parti belediyeciliğiyle kentlerdeki değişimi çok iyi gördüklerini anlatan Dönmez, olumsuzlukların giderilerek belediyecilik anlamında önemli projeler hayata geçirildiğini söyledi.

Dönmez, yurt dışından gelen insanların da bunu teyit ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu hizmetlerin devamı için liderimizin arkasında kenetlenmeye ve sizi bir kez daha ona destek olmaya çağırıyorum. 2002'de hükümete geldiğimizde milli gelirimiz 3 bin dolar civarındaydı. Enflasyon yüzde 50-60'lar civarındaydı. Kısa sürede milli geliri 3 katına arttırdık, enflasyonu da tek hanelere kadar düşürmüştük. Ancak geçen yıl bir ekonomik saldırıyla, adeta bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalan ülkemiz, enflasyonu tekrar çift hanelerde görmeye başladı.

Zamanında alınan tedbirlerle, yeni ekonomi programı kapsamında enflasyonda duruş söz konusu. İnşallah bu yıl içerisinde belki yüzde 14-15'leri yakalayacağız, önümüzdeki yıldan itibaren de tekrar tek haneli rakamlara gelmiş olacağız. Ona bağlı olarak faiz ve işsizlik göstergelerinde iyileşmeleri birlikte tekrar göreceğiz."

Kocaeli'nin bugüne kadar hem genel hem de yerel seçimlerde kendilerine destek verdiğini dile getiren Dönmez, bu seçimlerde de yine aynı neticeyi alacaklarına inandığını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Fatih Dönmez, STK temsilcileriyle buluştu

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Zamanında alınan tedbirlerle, yeni ekonomi programı kapsamında enflasyonda duruş söz konusu. İnşallah bu yıl içerisinde belki yüzde 14-15'leri yakalayacağız, önümüzdeki yıldan itibaren de tekrar tek hane

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kocaeli'de
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Enflasyon Kocaeli

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