Bakan Fatih Dönmez'in Balıkesir'de ziyaretleri

BALIKESİR (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulundu.
Dönmez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nu ziyaretinde yaptığı konuşmada, iki önemli konunun açılışı için bugün Balıkesir'e geldiğini anımsattı.
İvrindi ilçesinde altın maden işletmesinin hizmete gireceğini belirten Dönmez, orada çalışacak insan kaynağını ve teknik elemanı yetiştirmek için de okula ihtiyaç olduğunu söyledi.
Dönmez, Türkiye'nin ilk Doğal Kaynaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin temelini attıklarını belirterek, "Buna benzer inşallah madencilik sektörünün geliştiği 10 ilimizde bu okulları açacağız." diye konuştu.
Balıkesir'in her şeyiyle dört dörtlük bir kent olduğunu vurgulayan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bakanlığımızla ilgili tarafı da çok önemli. Çıplak gözle bakınca doğal güzelliğine hayran kalıyorsunuz ama bir de yerin altı açısından da bakmamız lazım. Doğal kaynaklar açısından da burada birçok madencilik işletmemiz var. Sağ olsunlar onlar da ülkenin kalkınması için gece gündüz çalışıyorlar. Ayrıca rüzgar türbinleri başta olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesislerimiz de var. Onlar da ülkenin karanlıkta kalmaması için sistemlerini çalışır halde tutuyorlar. Ben bu vesileyle bölgedeki işletmelerimize başarılar diliyorum."
- İlçelere doğalgaz müjdesi
Dönmez, 222 ilçede doğalgaz hamlesi başlattığını hatırlatarak, "Bu ilçelerden 7'si Balıkesir'de. Onların bir kısmıyla bugün karşılaştık. Sağ olsunlar dua ettiler. İnşallah diğer ilçelerimize de süratle fizibilite çalışmalarımızı yaptırıyoruz. En kısa zamanda oradaki hazırlıklarımız da bitince programa alarak oralara da doğalgazı getirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.
- "Sanayi yönünden hızla büyüyoruz"
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin doğal güzelliklere sahip olduğunu vurguladı.
Kafaoğlu, Balıkesir'in hızla büyüdüğünü belirterek, "Sanayi yönünden hızla büyüyoruz. Özellikle enerjiye her geçen gün ihtiyacımız daha da fazlalaşacak." dedi.
Bakan Dönmez, AK Parti İl Başkanlığına geçti. Burada anı defterini imzalayan Bakan Dönmez'e AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan tarafından içinde Balıkesir yöresine ait peynirlerin bulunduğu sepet hediye edildi.
Toplantı, basına kapalı devam etti.
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