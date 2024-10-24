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Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

24.10.2024 23:45
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Bakan Fidan Gazze’nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'la görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze’nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, insani yardımların Gazze’ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

İTİDAL ÇAĞRISI

Görüşmede, Lübnan’daki son gelişmeler de değerlendirilirken Fidan, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurguladı. Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze’de ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna’daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara’da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle baş sağlığı diledi.

Kaynak: İHA

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Antony Blinken Hakan Fidan
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