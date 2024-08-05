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  4. Bakan Fidan'dan Mısır'da Sisi'ye ziyaret: Mevkidaşıyla da ilk resmi teması olacak

Bakan Fidan'dan Mısır'da Sisi'ye ziyaret: Mevkidaşıyla da ilk resmi teması olacak

05.08.2024 11:14
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından kabul edildi. Fidan, Mısır'daki programı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini de gerçekleştirecek.

Bakan Fidan'dan Mısır'da Sisi'ye ziyaret: Mevkidaşıyla da ilk resmi teması olacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır’a resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay’ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti. Daha sonra Mısır’ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Bakan Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Es-Sisi tarafından kabul edilen Bakan Fidan, görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

MEVKİDAŞIYLA DA İLK RESMİ TEMASI OLACAK

Bakan Fidan temasları çerçevesinde Mısır’da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek. İki bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan Mısır
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