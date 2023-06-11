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Bakan Fidan'dan Mısır'la kritik temas

11.06.2023 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik temaslarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya, İsveç, Yunanistan'daki mevkidaşlarıyla görüşen Fidan son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü.

Bakan Fidan'dan Mısır'la kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alındı.

Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşıyla görüştü Bakan Fidan, İsveçli mevkidaşıyla görüştü

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Hakan Fidan Mısır

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