Bakan Fidan'dan Mısır'la kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alındı.