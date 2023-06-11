Bakan Fidan'dan Mısır'la kritik temas

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik temaslarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya, İsveç, Yunanistan'daki mevkidaşlarıyla görüşen Fidan son olarak Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede mevkidaşı Bakan Fidan’ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti. Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ele alındı.
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